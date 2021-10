Cristina Kirchner defendió aAxel Kicillof porlos subsidios a viajes de egresados

La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó en duros términos la doble vara del diario Clarín, al señalar que critican las medidas impulsadas por su Gobierno, como el anuncio del gobernador bonaerense Axel Kicillof de garantizar viajes de egresados gratuitos, y nunca las denuncias en torno a la figura del expresidente Mauricio Macri.

"Cuando (Mauricio) Macri le regaló a la mamita y al hermanito el blanqueo de 35 millones dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vió pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco", escribió al respecto a través de una publicación de Twitter.

Ahora si Axel subsidia con 30mil pesos el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA, medida a dos bandas para los sectores más castigados por la pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la Provincia, eso sí es “un regalo” andaaaa… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 9, 2021

En ese sentido, agregó: "Ahora, si Axel subsidia con 30 mil pesos el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA, medida a dos bandas para los sectores más castigados por la pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la Provincia, eso sí es 'un regalo'. Anda...".

De esta forma, la expresidenta respaldó este sábado el programa bonaerense que ofrecerá viajes de egresados de forma gratuita a más de 220 mil estudiantes de escuelas privadas y públicas de la provincia de Buenos Aires, anunciado este viernes por Axel Kicillof.



Se trata de viajes y paquetes por hasta 30 mil pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses, ya sea en la costa atlántica, lagos o destinos rurales. El objetivo de la medida es poder compensar a los chicos por lo sufrido en la pandemia y con el fin principal de reactivar el sector turístico.

Desde el Gobierno provincial se precisó que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, luego, ofrecer los paquetes con todo incluido: alojamiento, traslados, comida y seguros.

Así, cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa.

Axel Kicillof: "Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que a los que no les preocupaban los paraísos fiscales"

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rechazó las críticas de la oposición contra la iniciativa y afirmó que "se preocupan los mismos a los que no les preocupaban los paraísos fiscales".

Luego del anuncio del programa turístico, los dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron la iniciativa y afirmaron que se trataba de una medida "electoralista" para intentar revertir la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre.

"El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo. Es inconducente a entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de donde está", lanzó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Ante los comentarios, el mandatario provincial defendió el proyecto y aseguró que prefiere que la reactivación económica "sea dando trabajo antes que un subsidio directo: esto va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios".

"Escuché algunas objeciones. Se preocupan por los viajes de egresados los mismos a los que que no les preocupaban los paraísos fiscales", disparó. Además, remarcó que el objetivo "es fomentar el trabajo" a través de un plan que "mueve la economía de los pueblos".