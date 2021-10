Aníbal Fernández pidió disculpas y publicó un dibujo de Nik

Tras el picante cruce en Twitter con el humorista gráfico Nik por la política del gobierno nacional a la hora de intentar revertir el resultado en las elecciones legislativas de noviembre, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a la red social para aclarar lo que fue tomado como una amenaza para el dibujante.

"Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: «Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos». Lo hablé con el Presidente de DAIA. ¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va", posteó el funcionario nacional con una foto en la que se ve una ilustración de Gaturro con el colegio ORT de fondo.

La controversia surgió cuando Aníbal Fernández publicó en su cuenta personal de la red social una respuesta a la crítica que había posteado Nik hacia el gobierno nacional y bonaerense por "regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", escribió en su cuenta @Nikgaturro.

Y el ministro replicó: "Muchas escuelas y colegios de la Caba reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?".

El dibujante enseguida sobredimensionó el tenor del tuit del ministro y reaccionó: "El ministro de Seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza velada dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar “seguridad” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo".