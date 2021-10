“Hoy una de mis hijas se fue llorando y la otra no quería ir al colegio”: Nik rompió el silencio tras la amenaza recibida de Aníbal Fernández

Luego de recibir un mensaje intimidante por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Nik rompió el silencio. En diálogo con “Cada Mañana” habló de “la asimetría del poder” y de la reacción que tuvo él y sus hijas.

“Yo lo sentí como una especie de apriete. El año que viene voy a cumplir 30 años en el diario La Nación y he visto muchas cosas en este tiempo, pero acá me parece que se pasó un límite. Por eso la sociedad civil reaccionó de esta forma. De golpe todo el país sabía a qué colegio van mis hijas”, comenzó diciendo el dibujante.

“Una cosa son los datos públicos y otra los privados. El ministro de Seguridad los difundió. Es un límite que no había visto cruzar”, agregó Nik, que contó que el funcionario se comunicó con él a través de WhatsApp tras el escándalo.

“Me mandó un mensaje, pero lo interpreté como ‘sigo teniendo más datos personales tuyos’. Fue un intento de pedido de disculpas que me dejó más intranquilo. Me decía que no se le caen los anillos por pedir disculpas, pero me siguió atacando con otras cosas que son las mismas con las que me atacan algunos medios oficialistas. El ministerio de Seguridad tiene todos nuestros datos. Pero se supone que es para hacer actos de bien, no para amedrentar personas que piensan distinto”, señaló.

En el mismo sentido, el artista contó que analizará con sus abogados la posibilidad de llevar el caso a la Justicia y resaltó la reacción en general por parte de la sociedad y de la oposición: “La sociedad argentina tiene anticuerpos y mucha gente se vio reflejada. El gobierno de turno tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos, independientemente de si los votó o no”.

Y dio detalles de cómo reaccionar sus hijas: “Hoy una de mis hijas se fue llorando y la otra no quería ir al colegio. Me hacían preguntas lógicas para un chico. Fue una situación muy difícil. Tantas cosas se han roto en este país pero este es un límite que yo nunca había visto traspasar”.

“Es la asimetría del poder. Uno se siente indefenso. Yo no tengo ningún poder más que un lápiz y mi celular para mandar un tuit. Es un abuso de poder. La ORT no recibe ningún subsidio y si lo hiciera, ¿cuál sería el cuestionamiento?”, agregó Nik, quien reveló que ningún otro funcionario del Gobierno lo llamó para pedirle disculpas.

Y cerró: “Los chicos salieron peor de la pandemia. Creo que eso influyó en el resultado de las PASO. La pandemia hizo de este país uno más asimétrico. Los hijos son sagrados y no se tocan. Ese es el límite. Esto se va naturalizando, por eso es importante que los casos salgan a la luz”. /Radio Mitre