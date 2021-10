"Me dijo amor, me apuñalaron, y cayó al piso", contó la novia del joven atacado en el cerro

El martes en la noche la víctima se encontraba junto a su pareja en el cerro San Bernardo cuando fueron abordados por tres sujetos que les robaron y antes de irse hirieron al joven con arma blanca. Tras conocerse el hecho la novia del muchacho habló totalmente quebrada y clamó más seguridad.

"Me dijo amor, me apuñalaron y se cayó al piso. Yo empecé a gritar a mi novio lo apuñalaron, me gritaban de abajo que ya venía la policía. Ya habían escuchado los gritos que yo les pedía que no nos hagan nada, una chica cuando ellos subieron, los vio" relató por el medio Frente a Frente.

Luego de que se fueron los atacantes, la joven y su novio fueron asistidos por al menos 6 personas. "Subieron chicos a ayudarnos. Le presionamos la herida. Él me miraba y me pedía que pida ayuda y lo hablaba para que no se me duerma. La policía llegó a los 20 minutos y la ambulancia a los 40 minutos, se estuvo desangrando. Lo atendió un paramédico, lo bajo la motorizada y luego lo llevaron en ambulancia" contó entre lágrimas.

Ante el terrible hecho que le toco vivir, la joven pidió a las autoridades mayor presencia policial, ya que de un tiempo a esta parte siente que Salta se volvió insegura. "Siempre que íbamos nos sentíamos seguros, siempre estaban los policías en la bici. Ese día justo no estaban. Pido más seguridad, lo que le pasó al chico del Parque. Están pasando un montón de cosas, que aumenten la seguridad, estamos re inseguros. Ya nadie nos puede salvar ni la policía nos cuida. Que hagan algo al respecto que reaccionen".

Por último la joven dijo: "Solo espero que se recupere y que Dios le envíe mucha fuerza para que él este bien. Él es fuerte".

En cuanto a la causa y el estado de salud del joven de 20 años, la Fiscalía Penal 4, a cargo de Facundo Ruiz de los Llanos tomó intervención en forma inicial y ante la gravedad de la lesión recibida por el joven de 19 años, quien corrió riesgo de vida, las actuaciones fueron giradas a la Unidad de Graves Atentados, donde la investigación será dirigida por el fiscal penal en turno, Leandro Flores.