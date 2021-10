Joven apuñalado: “A los gritos pidió ayuda y le dijo a su novia que no quería morir”

Por estas horas el joven de 19 años apuñalado en el Cerro San Bernardo en un violento robo, se debate entre la vida y la muerte, tanto su familia como la justicia informaron que su estado es grave y reservado, uno de sus tíos contó con total impotencia lo vivido.

“Siento una impotencia, haber escuchado cómo fue, todo lo que le pasó a mi sobrino, no sé qué le pasa a Salta, inseguridad por todos lados, ahora nos toca a nosotros pasar por esto”, contó en diálogo con QPS.

Ruegan a Dios que el joven se recupere y en las puertas del hospital esperan los partes médicos “como tío estoy destrozado, estamos esperando rogando que evolucione bien, tengo mucha impotencia”.

Se quejó de la justicia salteña, “es un desastre la seguridad aquí, la justicia, a mí me robaron, yo los agarré a los ladrones y lo golpee y me detuvieron a mí, es una cosa de locos, muy decepcionante”.

Llorando, angustiado y desesperado contó que su sobrino es un “chico muy piola, amigo, compañero, respetuoso, no puedo creer que estamos pasando esto, me partió el corazón escuchar que le pedía auxilio a su novia a los gritos porque no quería morir, tengo una impotencia yo creí que era fuerte pero esto me supera, y se podría haber evitado”.