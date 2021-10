Por estas razones son 12 los imputados en la causa de Méndez por enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público Fiscal informó los resultados preliminares de la investigación que devino en múltiples allanamientos en Salvador Mazza y que terminó con 12 imputados entre ellos el intendente Rubén Méndez y toda su familia.

En su propiedad secuestraron vehículos importados y una suma de dinero millonaria tanto en pesos argentinos como en dólares y euros. Para la fiscal Méndez aumentó considerablemente sus activos patrimoniales desde que asumió como intendente de Salvador Mazza, lo cual denota una situación anormal considerando sus ingresos legales.

Adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: un inmueble (matrícula Nº 23322) y cuatro vehículos: un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a su nombre; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita Palacio.

Ni los hijos ni la exmujer tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar dichas erogaciones, por lo que fueron imputados provisionalmente por el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipes necesarios.

Méndez, su hijo Juan Marco Méndez; Oscar Rodolfo Gutiérrez y Jesús Manuel Gijena; están acusados como partícipes necesarios a Roberto Justo Balverdi y Roque Maximiliano Méndez, quienes teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en el puesto denominado “VOVE”, en el que se percibe el pago a cuenta de “Contribución que incide sobre la actividades comercial, Industrial o de servicios” (Resolución Municipal Nº 240/04)y en el puesto denominado “Guandacarenda”, en el cual se percibe el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas”, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas durante el periodo emprendido de enero de 2020 hasta el primer semestre del presente año, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado.

Gijena es el inspector del puesto VOVE y cumple las directivas del Intendente respecto al funcionamiento y percepción de las contribuciones. Es el hermano de la pareja actual de Rubén Méndez y es el vigía de la recaudación y tráfico de circulación. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente) y Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), en su condición de empleados municipales, cumplen la función de recolectar diariamente las sumas recaudadas en el puesto VOVE y Guandacarenda, y trasladarlas al domicilio particular de Roque Maximiliano Méndez.

Las maniobras desplegadas no pudieron pasar por alto de Balverdi, quien mediante su intervención en la confección de los registros contables, dado su conocimiento en la materia por su carácter de contador y Secretario de Hacienda, permitió que las recaudaciones no sean registradas y expuestas como ingresos de las arcas municipales en las ejecuciones presupuestarias, siendo responsable de la registración de los ingresos de los fondos del Municipio y control de los mismos.

Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautores: Rubén Méndez Salazar y Roberto Orellana, toda vez que ejerciendo su función de Intendente y Secretario de Obras Públicas, respectivamente, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados y exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Peculado en calidad de autor: Rubén Méndez Salazar ya que utiliza la camioneta Ford Ranger en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas: a Rubén Méndez Salazar ya que hubo confusión de intereses públicos y privados. El intendente emitió la Resolución Nº 31/20, que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, la cual está integrada con rodados de propiedad de Méndez Salazar, quien actúa como parte interesada por su actividad comercial particular (distribución de bebidas).

Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales: a Rubén Méndez Salazar por no presentar las declaraciones juradas ante Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019, conforme obra constancia de fs. 296/311

Incumplimiento de los deberes de funcionario público: a Rubén Méndez Salazar ya que, en su carácter de Intendente de Salvador Mazza, incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. En particular, no presentó en debida forma las ejecuciones presupuestarias del periodo 2021, sumado al hecho de que no presentó la correspondiente al ejercicio 2020.