La crítica de Hebe de Bonafini al presidente: “Usted se junta con los ricos y a nosotros ni nos mira"

En medio de la marcha por el Día de la Lealtad Peronista, la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe Bonafini tomó la palabra y apuntó contra el presidente Alberto Fernández.

"Casi todo el discurso se lo voy a dedicar al Presidente”, arrancó Bonafini frente a la multitud que se convocó a metros de la Casa Rosada.

La dirigente sostuvo que "este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda. Hoy empezamos, que lo sepa el presidente".

"Nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha ni nos mira”, continuó Bonafini.

También apuntó a las elecciones y le marcó la cancha al presidente: "Espero que este discurso le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe. No nos podemos hacer cargo de lo que se robó Macri".

La referente de la lucha por los derechos humanos criticó la situación social y económica que atraviesa el país: “Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. El 44% del país es pobre. No come más de una vez al día. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Con qué? Estamos hartos de pagar deudas”.

“Usted nos quiere hacer pagar un robo. El 44% debajo de la línea de la pobreza. Hay miles de niños que no comen o que comen poco y nada. No me venga con que ahora le van a poner precios justos. Quiero saber que calidad tienen los alimentos que usted le va a dar como limosna a nuestro pueblo”, sentenció.



Fuente: La Nación