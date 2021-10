La historia de Julián Álvarez: se probó en Boca, jugó en Real Madrid y brilla en River

Si River festejó ante San Lorenzo en el Monumental fue por la destacada actuación de Julián Álvarez, quien se despachó con un triplete y estiró aún más su racha goleadora en la Liga Profesional de Fútbol. Y pensar que su historia con el club de Núñez tuvo idas y vueltas, y que estuvo Xeneize en el medio con chances de quedárselo cuando era apenas un pibito.

Nacido el 31 de enero del año 2000 en Calchín, un pueblo del interior de Córdoba, la Araña pasó pruebas en el River y Boca cuando tenía apenas 11 años, pero en esta última lo vio un ojeador de Real Madrid que lo llevó a España a probar suerte. Incluso lo tentó el Barcelona, pero ya le había dado su palabra al Merengue. Sin embargo, chocó con la política del Real de incorporar jugadores recién a los 13 años. Además, no quería alejarse de sus padres y su familia no podía mudarse allá, por lo que volvió a sus pagos.

El camino volvió a conducirlo al Millonario días antes de cumplir los 16, cuando se mudó a la pensión del club. Se destacó en la Séptima, saltó a Sexta y al poco tiempo se sumó a la Reserva de Luigi Villalba. En 2018 firmó su primer contrato, con cláusula de 15 millones de euros, y viajó a Rusia junto a la Selección Argentina para ser sparring del equipo. En las redes posó sonriente junto a Lionel Messi: “El mejor de todos”. Cuando volvió, Gallardo lo metió en la lista de la Copa Libertadores por Marcelo Larrondo.

Debutó contra Aldosivi el 27 de octubre de ese año y cuando no habían pasado ni dos meses tuvo minutos de juego en Madrid ante Boca, en la final de la Copa Libertadores, con participación incluida en el gol de Juanfer Quintero. Desde entonces no detuvo su crecimiento. Fue subcampeón del Sudamericano Sub 20 de 2019 con la Selección Argentina y participó del Mundial de ese mismo año, en el que la Albiceleste quedó eliminada en octavos de final. Luego, en 2020, se consagró campeón en el Preolímpico de Colombia (hizo tres goles). Poco a poco se está ganando un lugar en la Mayor: fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas e incluso se quedó en las puertas de la Copa América 2021.

Los números de Julián Álvarez en 2021 no hacen más que confirmar su gran momento: es el jugador latinoamericano Sub-23 con más asistencias, más pases clave y más grandes chances creadas en todo 2021. Además, lleva 16 goles en el año. Le había anotado dos a Boca en el Superclásico. Y contra San Lorenzo, en el Monumental, hizo el primer triplete de su carrera. Una verdadera joya.