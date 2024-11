Jake Paul le ganó por puntos a Mike Tyson, que volvió al boxeo profesional luego de 19 años

Jake Paul se impuso por puntos ante Mike Tyson, la leyenda del boxeo y ex campeón de pesos pesados, en la que fue una de las peleas más esperadas del año.

El influencer devenido en boxeador profesional ganó por decisión unánime de los jueces, luego de ocho asaltos de dos minutos en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas.

En los primeros dos rounds se vio a un Tyson, de 58 años, que buscó conectar algunos golpes ante un rival tres décadas más joven.

Pero con el pasar de los asaltos, Paul fue imponiendo condiciones e incluso se observó como reguló en algunas situaciones para no lastimar a un “Iron Mike” que solo pudo conectar 18 golpes.

De esta manera, Paul consiguió su undécima victoria como profesional (solo perdió en una ocasión).

Por otra parte, esta fue la séptima derrota de Tyson como profesional (tiene un récord de 50-6).

La velada había comenzado con el triunfo del indio Neeraj Goyat, quien se impuso por puntos ante el brasilero Whindersson Nunes.

Luego, el estadounidense Mario Barrios retuvo el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo tras empatar en los puntos ante el mexicano Abel Ramos.

Barrios mantuvo el cetro mundial luego de una tremenda pelea, en la que ambos boxeadores cayeron a la lona en una ocasión.

Finalmente, en el último combate previo a la pelea entre Tyson y Paul, la irlandesa Katie Taylor retuvo el título de campeona indiscutida femenina de la categoría superligera al vencer a la puertorriqueña Amanda Serrano.

Ante el abucheo del público presente en el AT&T Stadium, las tarjetas de los tres jueces le dieron el triunfo por 95-94 a Taylor.

“No me importa si los comentaristas están de acuerdo o no”, dijo Taylor tras la pelea en la que llegó a ser penalizada con un punto por cabecear en reiteradas ocasiones a Serrano, quien resistió más de la mitad de los rounds con el párpado derecho totalmente abierto debido a un cabezazo de su rival.

Serrano, por su parte, destacó que busca “la grandeza” y que “el corte me molestaba y ella (por Taylor) me seguía pegando con la cabeza. No importa cuantos cortes tenga en el rostro, dije que iba a morir en el ring”.