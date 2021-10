El IPS detectó una estafa por $500.000 a afiliados hecha por un empleado

Un gravísimo hecho de irregularidad se detectó en la obra social del Instituto Provincial de Salud, luego de que un control de las prestaciones donde incluso participó la Sindicatura de la Provincia y a la Auditoria interna de la Obra social.

Según manifestó Gladys Sánchez, presidente del IPS a través de una conferencia de prensa donde asistió InformateSalta, que tras estos controles de rutinas en distintas áreas de la institución surgió que un empleado se quedaba con los honorarios por derivaciones extraprovinciales.

"En el caso de estas derivaciones la mayoría tiene 80% de cobertura, ese coseguro no se paga en ese sector, de hecho en ese sector no hay caja disponible, sino que el afiliado le hacen la orden de pago, va a una caja en el mismo sector de Derivaciones y hace el pago. El agente convencía a los afiliados que le aceleraría el tramite y los afiliados le hacían la transferencia a su caja de ahorro o en forma particular, les entregaba un recibo apócrifo"

Descubierto el hecho se hizo una reunión de Directorio el día 3 de septiembre, allí se resolvió su traslado otro sector y se dio intervención a la Auditoria Interna para que inicie las investigaciones. "Se hace el pase al sector y se empieza a acumular las pruebas. Se cita a los afiliados posibles damnificados y al al haber documentación que comprobaba que los depósito se habían hecho a la caja de ahorro particular del agente, el 8 septiembre se inicia sumario administrativo y se ordena suspendido sin goce de sueldo".

Siguiendo en el relato cronológico de los hechos, la doctora Sánchez, confirmó que el día 13 de septiembre se hizo la Denuncia Penal en la Comisaría Primera, y el 16 de septiembre el abogado sumariante sufrió una atentado en su vehículo particular, hecho que se investiga desde la Secretaria de Seguridad.

En cuanto a las perdidas económicas y la cantidad de afiliados afectados la presidenta del IPS dijo: "Son $500.000, sobre 20 afiliados, el año pasado no hubo derivaciones por la pandemia. Es lo que hasta ahora tenemos, se está haciendo una investigación retroactiva" no descartan tras la exposición del hecho aparezcan más denuncias al respecto.

Se aclaró que el empleado no está detenido y que tiene una antigüedad de 15 años en la Obra social, de los cuales aproximadamente 4 estuvo en este sector desde donde concretó las estafas. Al ser increpado reconoció el hecho y lo justificó con problemas económicos.

Por último Sánchez enfatizó que el estafador realizó fraude no solo al afiliado "sino a nosotros como Institución, porque la plata que tendría que haber ingresado a la Institución no ingresó". Por lo cual invitaron a los afiliados que posiblemente hayan sido víctima del estafador, a presentar los comprobantes de depósitos realizados hasta los primeros días de septiembre de 2021, ante la obra social.