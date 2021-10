La familia del rugbier acusado de ataque dio su versión del caso, ¿qué contaron?

Recientemente InformateSalta se hizo eco de la denuncia realizada contra jugadores del Jockey Club quienes habrían golpeado en manada a un joven de 17 años hasta dejarlo al borde de la muerte.

El caso ocurrió en Salta, donde estaría involucrado el hijo del presidente de la Unión de Rugby de Salta en la golpiza que se dio en una fiesta este fin de semana. Junto a él habrían participado otros dos amigos, quienes patotearon a un muchacho quien se encuentra peleando por su vida en una clínica capitalina.

En medio de las repercusiones del caso, desde el entorno del joven acusado de la pelea dieron su versión de la historia, contando que fue otro el contexto y origen en que se dio esta situación.

Según publica el medio CuartoPoder, el entorno del principal señalado por la agresión contó que el denunciante golpeó con una trompada a la cara y de manera artera, a otro joven e incluso le rompió la nariz, motivo por el cual el chico deberá ser operado hoy, mientras su padre también radicará una denuncia.

Según esta otra versión, después de la trompada, un amigo habría salido a defenderlo y golpeó al chico, aseverando que solo fue ese amigo y no hubo más involucrados. El chico no habría quedado tendido, no se desmayó y volvió en una traffic a su casa.

Cabe recordar que, según la primera versión dada por la familia de la víctima, los rugbiers empezar a insultar al atacado por hablar con una chica. "Uno de esos, que es pumita, le mete un cabezazo y hace que mi hermano se de de lleno contra la pared, pierde el conocimiento, se cae y ahí empiezan a patotearlo de 10″, sostuvo el hermano del joven golpeado.

A esto aseguró que para poner fin a la golpiza “una prima de uno de los pibes lo conoce a mi hermano y se tira sobre él para que dejen de patotearlo, si ella no se metía era un segundo Baez Sosa”.