El “Albo” no pierde la fe: “Todavía tenemos chances matemáticas”

Gimnasia empató ante Sportivo Belgrano e hipotecó sus chances por el primer ascenso. El próximo domingo recibe a Defensores de Pronunciamiento y en la última fecha visitará a Defensores de Belgrano.

El arquero de Gimnasia y Tiro, Luciano “Pipi” Silva, en diálogo con InformateSalta, habló del momento futbolístico y atribuyó la falta de eficacia a la suerte. “Somos los mismos y no hemos cambiado. Estos últimos nos convirtieron y ahora no tenemos esta cuota de suerte que otros partidos sin merecerlo lo ganábamos”, dijo.

El empate con Sportivo Belgrano dejó una profunda reflexión y el guardameta aseguró que dejaron la vara alta y empatar parece negativo. “Hace tres partidos que no ganamos, perdimos con Juventud, empatamos con Sarmiento. Dejamos la vara alta y nos hemos acostumbrado a ganar. Empatar de visitante parece perder y está bien pensar así. Estamos peleando cosas importantes y nos acostumbramos a ganar, “explicó.

Hace tres partidos que su equipo no suma y el arquero resaltó campaña. “Hace 14 partidos que venimos jugando finales y han sido más positivas que negativa. Dos partidos empatados no tienen que opacar la campaña que hemos hecho, cosechando 51 puntos, estamos arriba. No todos los años se pelea el Torneo”, destacó.

Por último, analizó el empate en Córdoba y habló de su rival directo. “Tanto a nosotros como Racing, nos ha costado estas fechas. Algunas veces te sale otras no. Analizando el empate era lo justo. Nosotros tenemos la obligación de ganar los dos partidos para tener una luz de esperanza. Gimnasia puede complicar a Racing y todavía tenemos chances matemáticas”, finalizó.