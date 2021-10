Manteros: "El municipio debe invertir recursos para poder generar un orden"

Así lo manifestó el ministro de gobierno, Ricardo Villada, en el marco del conflicto con el sector de comerciantes informales. Luego del asesinato del Nahuel Vilte, hijo de una puestera del Parque San Martín, se desencadenaron diversos sucesos, el desalojo de vendedores del parque, tolerancia cero de manteros en peatonales, seguido de protestas y disturbios contra la Policía y el ejecutivo municipal.

Respecto a los violentos hechos que tuvieron lugar el sábado, donde comerciantes informales se enfrentaron con la Policía, Villada dijo: “Ha sido una decisión de los fiscales y jueces llevar adelante esta medida. En primer lugar, los ciudadanos en general están un poco cansados que la calle sea el lugar donde se pone de rehén a la gente, no puede ocurrir esto. No puede ser que por la defensa de un derecho genuino se corte una calle, hemos llegado al extremo de tener cortes de calle donde le complican la vida a miles de salteños, la gente de Salta no quiere esto”.

El ministro agregó que “los manteros y cualquier otro sector social tienen que encontrar una forma de protestar sin complicarle la vida a la gente, menos aún su hubieron actividades que generaron agresiones”.

Villada destacó que la regulación del ejercicio del comercio le corresponde a los gobiernos municipales. “La tasa que más recauda en el municipio de Salta es la Inspección y Seguridad, es decir, el gobierno recauda para evitar que haya comercio ilegal, evitar que haya problemas de salubridad y demás, esto es lo que debe hacer el municipio, invertir recursos para poder generar un orden”.