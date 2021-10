Hubo largas filas en el hospital Oñativia buscando turnos médicos para noviembre

Las inmediaciones del hospital Arturo Oñativia de la ciudad de Salta se vieron con una imagen diferente este miércoles, con la cantidad de personas que estaban en sus alrededores dentro de la fila que esperaba conseguir algún turno para poder ser atendidos en noviembre.

Ocurre que el nosocomio habilitaba el turnero para la atención de sus profesionales y especialistas para el próximo mes, habilitación que generó que decenas de personas de todas las edades llegaran no solo esta mañana, sino desde anoche, para intentar pautar una cita médica.

En diálogo con Somos Salta una abuela señalaba que estaba enojada ante toda la espera que tuvo que hacer sin poder conseguir un turno, siendo ella y su marido diabéticos. “No me dejaron pasar ni me dieron esperanzas, que venga a las 10, vengo hoy y no sé cuándo me van a dar turno”, reclamaba.

La mujer también indicó que hace más de un año que no puede atenderse con un diabetólogo, lo cual le genera preocupación. “Yo no puedo pagar una consulta, no soy una persona de plata, yo cobro la mínima”, manifestaba. Por su parte su hija contaba fueron bien temprano a intentar guardar lugar, les recomendaron que fueran a la mañana pero igualmente no lograron pautar una cita.

Por su parte la doctora Macarena Galindez, del Consejo de Administración, habló con el medio explicando qué pasó con los turnos y la espera de la gente. “Tenemos mucha gente en el hospital porque se abrió la agenda de turnos, la gente acude a conseguirlos para consultorios u otras prácticas o estudios”, dijo primeramente.

No obstante aclaró: “Estamos dando aproximadamente 1000 turnos por día, por supuesto hasta que se agote la agenda de noviembre; esta situación se repite por varias causas en los últimos meses, con la pandemia muchos dejaron de hacer sus controles habituales y están retomando, muchos pacientes que no han podido hacer sus controles”, indicó.

Por último recordó que la gente tiene otros canales para acceder a turnos para atenciones como endocrinología, diabetes y nutrición, como ser el número 148 o la página web del hospital donde los pacientes encontrarán un número de WhatsApp para poder pedir una cita.

“Solo es obligatorio venir para pedir turnos por ventanilla, que son para las prácticas”