La Unión de Rugby de Salta investigará la denuncia contra sus deportistas

Luego de que un grupo de jóvenes, pertenecientes a un club de rugby salteño, golpearan en manada a un chico de 17 años dejándolo herido, la Unión de Rugby de Salta volvió a pronunciarse luego de que el padre de la víctima los acuse de transgiversar la información y dijo que investigarán lo sucedido.

“Toda actitud de violencia en la que intervengan personas vinculadas a este deporte, sea durante su práctica misma o en cualquier otra situación, es absoluta y enfáticamente condenada desde esta dirigencia tanto provincial como nacional, cuestión que liminarmente dejamos expuesta”, dice el comunicado que más abajo agrega, que se ha instruido al Tribunal de Disciplina para que inicie una investigación y tome las medidas correspondientes.

"Tampoco se ha determinado con precisión, la responsabilidad que pudiera haber cabido a terceras personas no vinculadas a esta URS", resaltaron aclararon que igualmente investigarán lo sucedido.

Esto se da, luego de que Sebastián Aragón, padre del joven decidiera dialogar con MultivisiónFederal, para contar su versión de lo ocurrido.

“Pido justicia, que no se escondan las cosas, ninguno de los chicos fue detenido, el fiscal caratuló el caso como lesiones leves, ya con el solo hecho de participación de tres personas no pueden ser lesiones leves. Esto es una tentativa de homicidio, si alguien no intervenía lo mataban”, aseguró.

Además, el hombre decidió cargar contra el Jockey Club, donde juegan los sospechosos y la Unión de Rugby Salta, ya que el hijo de su presidente esta señalado como uno de los participes en la terrible golpiza.

Los agresores tendrían entre 18 y 20 años, según lo comentado por Aragón, que muy conmocionado por la situación dijo: “son muy grandes físicamente, uno está convocado para los pumita, gracias a Dios mi hijo está vivo”

Según comentaron familiares de la víctima, todo se dio en una fiesta en Campo Quijano, donde estaba el joven golpeado hablando con una chica. “Estaba el hermano de mi amigo en una fiesta en Quijano y estos pibes empiezan a bardearlo porque estaba hablando con una chica”, contó Santiago, hermano del joven golpeado, a CuartoPoder.