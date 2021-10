Fiesta clandestina y venta de alcohol a menores, el contexto del ataque a un joven salteño

El fin de semana se llevó adelante una fiesta clandestina en Finca Cámara en Campo Quijano, donde un joven fue atacado por un grupo de rugbiers, el padre de la víctima dialogó con Multivisión Federal y contó su versión de los hechos.

“Pido justicia, que no se escondan las cosas, ninguno de los chicos fue detenido, el fiscal caratuló el caso como lesiones leves, ya con el solo hecho de participación de tres personas no pueden ser lesiones leves. Esto es una tentativa de homicidio, si alguien no intervenía lo mataban”, aseguró.

Sebastián Aragón contó que decidió contar lo sucedido luego de que filtren diferentes versiones de lo acontecido en la fiesta. “Me avisa mi sobrina, la hija de mi hermano, que fue quien lo salvó durante la golpiza, nos llamó a las 5:10 para contarnos lo que pasó. Me dijo que mi hijo estaba en muy mal estado, golpeado, que estaban volviendo en una combi, que lo vayamos a buscar”.

En ese momento salió desesperado a buscar a su hijo, “imaginen lo dramático para una padre lo que es recibir esa noticia, agradezcan que no pasó a mayores, si le metían una patada más mi hijo era otro Fernando Baez Sosa”.

Desde ese momento su hijo quedó internado, aunque celebró que ya recibió el alta. En ese contexto aseguró que “los informes del CIF son sospechosos, nosotros hemos contratado a peritos de parte que determinaron una versión diferente”, ya que desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la víctima solo tiene lesiones leves.

“Mi hijo tuvo golpes internos, vomitaba sangre, conmoción cerebral, tiene el pómulo reventado, heridas en la cabeza. Gracias a Dios no murió, salgó a hablar para aclarar que la víctima es mi hijo, no lo que están saliendo a hablar en otros portales”.

Tras lo vivido no duró en disparar contra el Jockey Club, donde juegan los sospechosos y la Unión de Rugby Salta, ya que el hijo de su presidente está señalado como uno de los que participó de la golpiza. “No hay ni una sola respuesta institucional, ni hablemos de los padres, yo como padre lo primero que le enseño a mi hijo es la no violencia y segundo si llega a estar involucrado me acerco y me solidarizo, veo cómo arreglar”.

Pero nada de esto sucedió, “es tremendo el comportamiento de esta gente y del presidente de la Unión de Rugby, Martearena, largando un comunicado apañando la actitud de su hijo, tratando de dar vuelta las cosas”.

Sobre la fiesta aseguró que sabe se publicitó en redes sociales, “obviamente era clandestina. Hay un rumor de que estuvo organizada por el Jockey Club pero yo no sé si realmente es así. No había presencia policial, había menores y mayores, venta de alcohol”.

Finalmente contó que los agresores son todos mayores de edad, tienen entre 18 y 20 años y “son muy grandes físicamente, uno está convocado para los pumita, gracias a Dios mi hijo está vivo”.