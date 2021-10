Wanda se compró un vestido de 100 mil euros (20 millones argentinos) con la tarjeta de Icardi en medio de la pelea: “fue la venganza perfecta”

Wanda Nara se compró un vestido de Dolce & Gabbana valuado en 100 mil euros, en medio de su conflicto matrimonial con Mauro Icardi.

“Dieron vueltas por París, almorzaron y fueron a Dolce & Gabbana. ¿Quieren saber cuánto gastó Wanda ahí? Fue la venganza perfecta para la tarjeta de Mauro Icardi. Esto es información, no es opinión”, arrancó comentando Guido Záffora en el ciclo A la tarde.

“Fueron a las galerías Lafayette a almorzar, y luego a los Champs Elysées. Kennys (Palacios) mostró en sus redes un vestido plateado muy lindo y yo le pregunté si ese vestido había sido la compra y no recibí respuesta, pero tengo el monto: cien mil euros. Me dijeron ‘Wanda Nara en sus compras gasta mucho más’”, agregó Záffora.

Cien mil euros equivalen a unos 20 millones de pesos argentinos.

“El problema va a ser con quién va a usar ese vestido Wanda Nara. Mauro Icardi se va a fijar con quién va a usar esa ropa o para qué evento”, acotó Cora Debarbieri.

Yanina Latorre informó en LAM que Wanda Nara se reunió con Mauro Icardi en un restaurante de París con el fin de comenzar a limar asperezas luego que la empresaria se enterara que el futbolista le había sido infiel con la China Suárez. Además, compartió las condiciones que le impuso el jugador a su agente para afrontar la crisis matrimonial.

“Antes de ir al club, él le puso condiciones, para volver a trabajar. Él está atrincherado en la casa y las condiciones serían las siguientes: Que cierren los dos la cuenta de Instagram”, comenzó Yanina a enumerar visiblemente indignada. “Osea, el pirata es él pero ella tiene que cerrar el instagram”, acotó.

Frente a las palabras de la panelista, Ángel comentó: “¡No, no, no, no, Icardi!”. “Porque según él, Instagram habría sido el iniciador”, quisó añadir Latorre. Enojado, De Brito la interrumpió: “El Instagram de él fue el iniciador, no el de ella”.

“Antes de cerrar el Instagram, ella tiene que postear una foto de la pareja”, agregó la angelita. “Nah..”, murmuró el conductor por lo bajo mientras ella continuaba: “A partir de eso él le promete portarse bien, nunca más nada, fidelidad eterna pero que no quiere que ella trabaje más fuera de lo que es el vínculo. Viste que ella hace eventos y está en la tele”.

Además, Yanina aseguró que Mauro Icardi tampoco quiere que Wanda continúe viajando sola en el avión privado ni que vaya a Milán por su cuenta. “La quiere secuestrar prácticamente”, disparó Mariana Brey.