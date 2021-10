Duro comunicado de Facundo Jones Huala contra el Gobierno

Facundo Jones Huala emitió este domingo un sorpresivo comunicado en contra del Gobierno nacional. Pese a que había recibido el apoyo del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre el pedido de libertad condicional a la Justicia chilena, el referente mapuche criticó con dureza la administración kirchnerista.

Desde la cárcel de Temuco, Jones Huala habló sobre su situación en el vecino país: "No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto, en el caso del consulado, documentación y, por cuarta vez la misma solicitud de repatriación, la libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe) por lo que no requiere postulación”, arranca el comunicado.

El referente de la comunidad originaria apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández: "Ningún Gobierno ha sido ni será capaz de resolver nuestra condición histórica de opresión, en tanto son administradores del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal, siendo esta administración populista más peligrosa que la derecha oficial".

Jones Huala agregó que fue blanco de espionaje por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner: "Recordemos, como ejemplos, que el espionaje AFI no fue obra del Macrismo sino principalmente del Kirchnerismo, que nunca dejó de reprimir, ya en aquellos tiempos de bicentenario en Paichil Antreao, donde enviaron elementos de inteligencia disfrazados entre fuerzas especiales", refirió.

También aclaró la foto suya que trascendió junto a la titular del INADI, Victoria Donda: "Eso fue en la cárcel de Esquel en una visita que realizaron como comisión de D.D.H.H, allí incluso discutimos con algunos debido a que los considero meros reformistas funcionales al Estado", explicó.

En el comunicado, también hizo mención a sus entrevistas con Jorge Lanata: "Hoy en día más allá de no ocultar nada, evalúo dicha foto como un error al mismo nivel de las entrevistas con (Jorge) Lanata o Página/12, todos ellos winka de ideologías pero capitalistas".

Jones Huala se encuentra cumpliendo una condena de nueve años de encierro, tras ser hallado culpable de un atentado a una casa en la región de Los Ríos, en el año 2013, y por tenencia de armas.

En los últimos días, volvió a tomar relevancia por la intervención del embajador Rafael Bielsa, durante la audiencia que se llevó a cabo días atrás en el marco de la causa por la que el referente de comunidades mapuches cumple condena en el país trasandino.

En la misma, Bielsa le brindó su apoyo al líder mapuche, pero en una entrevista a La Nación aclaró que "nunca" pidió la libertad condicional de Jones Huala.

Sí, en cambio, dijo que "es correcto" que objetó la intervención del enviado del Ministerio del Interior chileno, quien dijo que "para juzgar la concesión de la libertad condicional había que tomar en cuenta la vida pasada del que la solicitaba".

"Eso no es así, hay que tomar en cuenta el informe psicosocial que se leyó en esa audiencia, que demuestra la conducta que tuvo el detenido mientras comenzó cumplir su condena, que no son nueve años por terrorismo sino por incendio simple y portación de un arma casera", explicó el embajador argentino.



Fuente: con información de Infobae, La Nación y Télam