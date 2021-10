Brutal agresión a un joven en Coronel Moldes: Lo desfiguraron a golpes y no puede ni comer

El viernes, Coronel Moldes, se volvía escenario de un nuevo femicidio, el numero 13 en lo que va del 2021. La joven Agustina murió en manos de su ex novio de 18 años, pero esta terrible historia de violencia no es la única que se dio en esa localidad.

El día de las madres, alrededor de las 4.53 Emilio Molina un joven de Moldes, fue salvajemente agredido por al menos 5 personas en un parador de colectivos cuando se encontraba con tres jovencitas a las que acompañó para que suban a un remis y regresen a El Carril. Ellas, nada pudieron hacer para frenar la agresión salvaje.

Guadalupe hermana del joven habló con Multivisión. "Mi hermano está irreconocible, la verdad fue una escena muy sangrienta, como lo dejaron, fue algo tan satánico lo que hicieron. No tiene nombre lo que hicieron con mi hermano. No tuvieron compasión, misericordia, es increíble lo que hicieron" lamentó.

La mujer agradeció la rápida intervención policial y del nosocomio. "Gracias a Dios ese día la policía llegó en su momento, pudieron salvar la vida de mi hermano porque si ellos no llegaban estas personas lo mataban. Y sino lo terminaban haciendo ellos. Lamentablemente, se terminaba muriendo porque se estaba ahogando con su propia sangre. Agradezco enormemente al hospital porque lo atendieron como correspondía en su momento"

Hoy Emiliano está a la espera de un cirugía en su mandíbula, ya que sufrió una lesión seria que no le permite comer. "Gracias a Dios mi hermano se está recuperando, tuvo muchas lesiones gravísimas en su cara, como desplazamiento mandibular, estamos esperando ahora la cirugía, estamos esperando todo el material platino y los tornillos. Eso puede demorar, no puede comer, no puede manejar por sí solo. Todo es líquido nada solo, tiene la boca bloqueada, lo destruyeron a mi hermano" concluyó.

En cuanto al hecho, ya hay tres personas identificadas, hay un detenido y prófugos. La mujer apuntó contra una señora que ocultó a sus hijos y permitió se fuguen.

“Cuando la policía se acercó al domicilio de esta señora estas personas salieron corriendo al campo, se ocultaron y no los pudieron atrapar".