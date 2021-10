Dejó su moto estacionada y se la robaron, la usaba para trabajar

César, un joven que trabaja como un delivery de Pedidos Ya, fue víctima de la inseguridad este sábado, cuando dos hombres forzaron y le robaron su moto que estaba estacionada sobre la primera cuadra de calle Buenos Aires. Todo ocurrió a las 16, a plena luz del día y ante la vista de todo el mundo.

El damnificado contó a Multivisión Federal que estaba trabajando, ingresó a una agencia de turismo y cuando salió ya no encontró el vehículo. “Estaban dos policías, les comente lo que había pasado y me dicen que tenían que hacer averiguaciones, empezaron a llamar por teléfono, yo hasta eso me fui hasta una playa de estacionamiento para ver si no la entraron caminando a la moto, me dicen que no pero que ellos tienen cámaras. Nos fijamos como dos personas salen en la moto, parece que la forzaron y salen andando”, dijo.

Con las imágenes del robo ya en su celular, se dirigió a la Comisaría Primera, donde radicó la denuncia, sin embargo, la respuesta policial le generó indignación. “Me dijeron el video me lo iban a pedir recién cuando pase a Investigaciones. Llamé al 911 para preguntar por las cámaras, me dicen que ellos no pueden ver, que lo tenía que pedir en administración. Estaba esperando que me dieran noticias de la moto, que me llamen pero no me llamaron”, expresó.

Lo que más le preocupa es que la moto es su principal herramienta de trabajo de su única fuente laboral, logró con comprarla con ahorros y mucho esfuerzo. “Estoy viendo cómo solucionar ese tema para volver a trabajar de nuevo”, indicó.

Sobre la moto, detalló que es una Gilera 110, color roja con negro, no tiene retrovisores, la punta del guardabarros está rota, le falta el plástico del posa pies izquierdo y tiene una rasgadura en el asiento. Las personas que puedan darle información o puedan colaborar con él, pueden comunicarse al 387-2200587.