Rafael está postrado y necesita la ayuda de todos los salteños

La historia de Rafael, quien hoy tiene 26 años, empezó hace 8 años cuando sufrió un accidente cerebro vascular y quedó postrado en una cama. Desde entonces la vida de él y su madre Juana Villanueva, se volvió muy dura. Su marido es independiente y se hace difícil el día a día.

"La venimos peleando, en realidad en la ciudad es costoso, para transportarse, hacer trámites", la señora contó además el drama que vive para poder alquilar una vivienda con su hijo en estas condiciones. Está inscripta en el IPV pero le dijeron que sus ingresos no son suficientes para participar de sorteos.

"Yo ya me cambié cuatro veces, cada vez me dificultan más alquilar porque no quieren alquilar con chicos con discapacidad, yo hace años que me vengo inscribiendo en el IPV" contó por Somos Salta.

En cuanto a los medicamentos Juana contó que "uno me sale más de $1000, hay otro que me sale $3200 y no me alcanza para comprar, no me quedó otra que recurrir a la solidaridad de la gente".

A quienes quieran ayudar a Rafael y Juana en este momento difícil, pueden contactar a la mujer al 5178360.