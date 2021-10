Gobierno y los efectos del dólar blue: "No agiten el fantasma de la devaluación, no va a suceder"

En medio de la escalada al actual récord de $197 del dólar blue, el Gobierno insistió con que no habrá una devaluación brusca del peso y advirtió sobre los efectos de la especulación financiera sobre el bolsillo de los argentinos.

"El mercado del dólar blue es muy chico y se mueve por expectativas y rumores. No creemos que la suba tenga que ver con ninguna visión real de lo que pasa en la economía. No agiten el fantasma de la devaluación, no va a suceder", afirmó la portavoz Gabriela Cerruti en conferencia de prensa ante la pregunta de Ámbito.

Y agregó: "El dólar blue se maneja por expectativas y estaría bueno que, al igual que en el caso de los precios, quienes las manejan tengan en cuenta que esos movimientos influyen en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas".

"La economía está creciendo, se está expandiendo, está avanzando. Salimos del momento de la pandemia y estamos en números similares prepandemia y recuperando números previos a la crisis que dejó el macrismo", consideró la funcionaria.

En la misma línea, consideró que "hoy están creciendo las reservas y que se está marchando a una estabilización de todas las variables de la economía".

Consultada sobre la marcha de las negociaciones con el FMI, Gabriela Cerruti dijo que "Argentina está buscando el mejor acuerdo con el FMI, un acuerdo que no comprometa los intereses de los argentinos y argentinas".

"Nuestra postura tiene que ver con una negociación fuerte y soberana, respetando los intereses de Argentina y haciéndonos cargo de que estamos hablando de la mayor deuda tomada por la Argentina y tomada por el expresidente Mauricio Macri sin haber pasado por el Congreso, que el FMI le otorgó de manera absolutamente arbitraria", remarcó.