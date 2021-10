Villada descartó que Pulleiro integre el directorio de Aguas del Norte

Luego que se conociera la salida de Juan Manuel Pulleiro de la cartera de Seguridad, diferentes versiones periodísticas dieron a conocer que el mismo sería designado dentro del directorio de Aguas del Norte, versión que fue desmentida desde el Gobierno.

Fue el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien aclaró la situación en diálogo con los medios. “Claramente es una especulación periodística que ha salido, no sabemos como pero no hay ningún tipo de designación en ese sentido. La vacante de Pedro Cruz la cubre un sector que representa a los trabajadores, no puede cubrirla otra persona”, dijo.

También señaló que las designaciones de los directores son facultad del gobernador, y aclaró que la empresa continúa su funcionamiento con normalidad. “No hay ninguna designación de Pulleiro, el directorio está funcionando con la estructura de designación que tiene y también con la participación de los trabajadores y en ese marco, Aguas del Norte sigue adelante con esa función”, insistió.

Por último, señaló que Pulleiro continúa en funciones como ministro de Seguridad hasta que asuma el nuevo ministro, hecho que se concretaría en las próximas horas. “Esperamos con la ley de Ministerios que se pueda dar el día de hoy”, concluyó.