Habló la mujer abusada por un policía: “Hubiera preferido que me mate el padre de mi hijo”

Ayer conocíamos el caso de la mujer que fue abusada por un cabo que fue designado como consigna policial en V° Floresta. Había solicitado protección por violencia e intento de abuso de su ex pareja. Multivisión habló con Teresa, y contó lo que vivió en esos minutos en manos del hombre.

"Denuncié al padre de mi primer hijo por amenaza e intento de abuso. Viene un policía y me dice que iba a ser mi consigna. Se fue, volvió a los 20 minutos, mi hermana se fue a las 1.30 a su casa. Me acosté y a las 3.15 viene este hombre y me dice ¡correte para la pared! "

Ante esto, la mujer confundida le preguntó que sucedía. "Qué paso? Le digo. Usted no tiene que estar acá, usted tiene que cuidarme no hacer daño. Estaba con bóxer y remera. Se sube a la cama y empieza a manosearme” cuenta compungida.

Siguiendo en su relato de lo que pasó esa madrugada, cuenta que “me quería sacar la remera, me quería bajar el pantalón, le decía no me voy a sacar nada, me pone el arma al lado de la cabeza” en ese momento le suplicó “no me hagas nada, estoy enferma”.

El cabo le exigía que lo besara y siguió con su sometimiento hacia la mujer. “Me empezó a morder los pechos, me chupaba y me mordía. Me tenté me decía, perdón me tenté”

Pero a pesar de eso no se detuvo y le pedía que le tocara sus genitales, además le hizo tocar su semen.

“Me hace rozar y tenía todo mojado, estaba goteando el semen. Le digo por favor que se valla”.

Fue en ese momento que llegó el patrullero y reaccionó, salió hasta la cocina a vestirse. Ella salió y le contó lo que sucedió, cosa que negó a pesar de que salió vistiéndose “Me dice, señora diga que es mentira, usted me va hacer llevar detenido, me va hacer perjudicar en el trabajo”.

Ante la actitud del cabo el policía que había llegado evitó que se vaya y posteriormente le quitaron el arma. A ella la llevaron a la comisaría para radicar la denuncia policial.

Teresa buscando una explicación a lo que el sujeto le hizo, lejos de protegerla, recordó que le dijo algo sobre los uniformados. “Capaz le molestó eso”.

Por último la mujer dijo sentir: "Hubiera preferido que me mate el padre de mi hijo. Siento asco, vergüenza. Si un policía hace eso imagínese. Tiene denuncia por violencia de genero y exclusión de hogar. ¿Cómo van a tener un hombre así?" dijo en entre lágrimas.