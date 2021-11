Denuncian intento de abuso en el Colegio Scalabrini Ortiz: padres y alumnos cortan la calle

En medio de la ola de denuncias por acosos en el Colegio 11 de Septiembre, ayer la madre de una estudiante del Colegio Secundario N° 5094 "Raúl Scalabrini Ortiz", ubicado en calle San Martín 1767, denunció que intentaron abusar de su hija dentro del establecimiento.

La supuesta víctima tiene apenas 13 años y habría sido atacada por dos chicos grados más avanzados. Uno de los implicados fue reconocido por la chomba de la promoción del colegio.

"A las 9.15 recibo un llamado de mi hija. Me dijo que estaba mal. No le dijo a la preceptora que se sentía y por eso me fui directo al colegio. Pensando que era un malestar común llegó tranquila pero ahí me confiesa que la manosearon en el baño", expresó la madre.

De acuerdo a su relato, en el recreo de las 9.05 horas la menor fue empujada por dos estudiantes a un baño que está ubicado en el primer piso del establecimiento. Mientras uno hacía de campana, el otro intentó quitarle la ropa y abusarla.

"A mi hija la empujan hacia el baño dos alumnos de la escuela. Ella no los reconoció. Uno de ellos se quedó en la puerta del baño. Tenía la chomba de la promo del colegio y el otro no. El joven le manoseó las piernas, quiso quitarle la pollera y mientras intentaba tirarla al suelo del baño ella lo empujó y logró escapar", explicó la mujer.

Durante las primeras horas de la mañana, alumnos y padres realizaron una sentada en las puertas de la institución para reclamar acciones por lo sucedido.