Otra grave denuncia de acoso en el Colegio 11 de Septiembre, esta vez contra un profesor de inglés

Estudiantes del Colegio 11 de Septiembre, ubicado en Santa Ana II, mostraron esta semana diversas situaciones de acoso por parte de docentes de la institución. Hasta ahora, hay cinco acusadas y separados de sus cargos; sumado a que uno de ellos fue penalmente denunciado.

En este contexto, una ex alumna de la institución se animó a contar lo vivido cuando cursaba sus estudios y que truncó su vida estudiantil. Usó las redes sociales para relatar su experiencia. “Hoy yo voy a contar el acoso constante, continuo, desagradable que recibí por 4 años en la institución, en donde directivos NUNCA hicieron nada al respecto”, comienza la joven.

“Año 2015 cursaba el 2do año, primera clase de inglés entra el preceptor a tomar asistencia, cuando se va inmediatamente este profesor pregunta quien era la que tenía apellido “Carrera” le digo que claramente era yo: transcurre la clase y al finalizar me dice te animas a ser mi secretaria, pero necesito tu número de teléfono. Inocentemente se lo di tenía 14 años y jamás me hubiera imaginado en ese momento todo lo que iba a desencadenar”.

“Pasan dos semanas y comenzó el acoso que jamás acabo, primero mensajes donde me pedía pasar las tareas, luego mensajes de como estaba, luego mensajes de que era muy linda. Todo se empezó a desenvolver en la clase y siempre el problema era mi pollera, siempre eran comentarios sobre mi persona, cuando me empecé a sentir incomoda por los mensajes decidí contárselo a mi profesora de inglés intensivo, la cual me dijo que urgentemente debía hacer algo y denunciar. Hablo con mi mamá y nos dirigimos al colegio la directora lo único que dijo fue “a las bonitas les pasa eso” “no será que andas con la pollera corta”, el vicedirector tomó cartas en el asunto y fue el único que en ese momento hizo algo. ¿Pero qué hizo? Simplemente hablar con el profesor, desde ese momento mi vida en esa clase era un infierno, malos tratos, comentarios fuera de lugar. Fin de año rindo el ultimo examen y me desaprueba, pido que me lo devuelva para hacerlo corregir con mi profesora de ingles intensivo, jamás me quiso dar el examen le saque fotos se lo mostré a ella y ella avalo que era para aprobar, pero claro yo fui a reclamar y me agarró como punta para que me vaya mal, en la mesa pedí que me evalúe otra profesora”.

La exalumna dijo, en la publicación, que cambió tres veces de número de celular pero el profesor siempre lo conseguía, además que “me sacaba fotos a escondidas”. “En clases me sacaba afuera a decirme lo linda que era, cuando un compañero se acercaba a mi inmediatamente les ponía sanción, yo debía estar aislada y sola porque nadie se me podía acercar, y si alguien lo hacia se enojaba y comenzaba el mal trato, las sanciones”.

La historia no termina, la joven que en ese momento era alumna de uno de los profesores acusados denunció que: “Me recomendaba usar un short negro en vez de un short azul debajo de la pollera, me decía que debía usar maquillaje para tapar mis ojeras y verme mas linda, que debía bajar de peso que tenia las piernas como varón y eso no estaba bien, me dijo que vaya al psicólogo porque no era normal que este con cara de triste, luego me decía que mi conducta cambiaba que me veía apagada y mal, que la pollera era muy corta o porque no pensaba en cambiarla porque me andaba como una bolsa azul. Me llamaba a las 3 de la mañana, me mandaba mensajes pidiéndome fotos. Me sacaba del aula sin explicación alguna solo porque quería escuchar mi voz, y esas son palabras textuales que salían de su boca”.

“Yo solo tenía 16 y quería ir al colegio a estudiar no a que me acosen y se obsesionen conmigo, yo jamás provoque a nadie, menos a un señor de 40 años, yo solo quería estar tranquila, no ser hostigada y acosada”.