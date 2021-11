Ayudemos a Gabriela y Ana, fueron desalojadas y viven en la puerta del hospital San Bernardo

InformateSalta llegó hasta las puertas del hospital San Bernardo para conocer la historia de Ana y Gabriela, madre e hija que fueron desalojadas junto a una anciana de 77 años desde un inquilinato en pasaje Los Artesanos V° Soledad.

Según comentaron, todo empezó el 21 de septiembre, primero fue con agresión verbal y llegó hasta violencia física", situación que las mantiene atemorizada.

Ana contó que abonó el alquiler el día 19 de octubre y al día siguiente le pidió se fueran del departamento. "Espero a que yo le pague para que le desocupara y no me quiere dar el depósito, nada, están mis pertenencias ahí porque no tengo donde llevarlas".

Cuando la mujer las corrió salieron con lo puesto y no regresaron por sus cosas porque dicen tener temor de la actitud de la dueña del departamento.

En cuanto a la septuagenaria, la jovencita contó que otros hijos de la mujer se la llevaron el día martes desde el San Bernardo y la desvincularon de ella y su madre. "Vinieron los hijos y la llevaron, la desvincularon de mí y la pusieron en un geriátrico y ella no quiere ir a un geriátrico ni vivir con sus hijos" contó.

Gabriela contó que duermen un poco afuera y un par de horas en las carpas de la guardia. "Por ahí comemos por ahí no, nos aguantamos. Hoy hace 10 días que estamos acá"

Ambas piden colaboración y trabajo para poder salir adelante y recuperar a su abuela que está ahora en un geriátrico. En tanto el 15 de noviembre tendrán una Audiencia con la propietaria del inquilinato.

"Necesito trabajo. Se hacer empanadas, se de cocina bastante. Yo a mí hija no la voy a dejar sola" dijo Gabriela.

Para los que quieran ayudarlas pueden contactar a Ana al 3874823661.