Día del Empleado Municipal: ¿Cómo funcionarán los servicios el 8 de noviembre?

El próximo lunes 8 de noviembre, el CCM permanecerá cerrado, en tanto que la recolección de residuos será normal. Los cementerios trabajarán con guardias mínimas. El mercado San Miguel estará abierto, mientras que el Hospital de Salud Animal atenderá por guardia de 9 a 17 horas.

Con motivo de celebrarse el próximo lunes 8 de noviembre el Día del Empleado Municipal, se decretó asueto para dicha jornada.

El Centro Cívico Municipal (CCM) – ubicado en Avda. Paraguay 1240 – permanecerá cerrado con guardias activas, retomando las actividades normales el martes 9.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente se informó que los servicios de recolección de residuos y limpieza de la ciudad serán normales durante ambas jornadas. Cabe recordar que los días martes y jueves se realiza la recolección selectiva de residuos secos y que los otros días se recolectarán residuos húmedos en el marco del programa municipal “Salta Separa”.

Con respecto a los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, funcionarán únicamente con guardias para sepelios.

Por su parte, el mercado San Miguel permanecerá abierto en el horario habitual de 8 a 14 y 17:30 a 22 horas.

En tanto que la secretaría de Protección Ciudadana informa los servicios que desde el área se cubrirán por el asueto en conmemoración al Día del Empleado Municipal.

Bienestar Animal: el Hospital Municipal de Salud Animal mantendrá sus puertas abiertas sólo para la atención por guardia de 9 a 17 hs.

Desde el equipo de Consultorios Externos se informó que los quirófanos fijos ubicados en los Centros Integradores Comunitarios de barrio Constitución y Limache no atenderán, retomando el servicio el día martes en los horarios habituales.

Asimismo, el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla” mantendrá guardia para los animales del lugar y retoma la atención el martes en el horario normal.

Desde el área Gestión Integral de Riesgos se informó que se contará con guardias adaptadas con personal de radio operadores, Preventores Urbanos y Operadores de Emergencia. Ante cualquier eventualidad se encuentra a disposición la línea gratuita 105.

Por su parte, desde la secretaría de Movilidad Ciudadana indicaron que las oficinas administrativas no atenderán y se mantiene solamente guardias activas para el control de tránsito. Los Centros Emisores de Licencias no atenderán al público y retoman sus actividades el martes próximo.

El Tribunal Administrativo de Faltas tampoco atenderá el lunes, manteniendo de turno al Juzgado de Faltas N° 1 a cargo del Cristian Abdenur.

Si el contribuyente desea ejercer su derecho a defensa puede realizarlo vía electrónica desde su casa enviando su descargo al siguiente correo electrónico:

Juzgado de 1° Nominación: [email protected]

En tanto, las oficinas de la Secretaria de Turismo y Cultura permanecerán cerradas, retomando las actividades normales el martes 9 en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y Caseros 711, de 8 a 20 horas.