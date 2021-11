Advierten sobre el cuidado para evitar estafas en operaciones con tarjetas de crédito

Las operaciones con tarjetas de crédito aumentaron exponencialmente durante la pandemia y estos índices continúan en alza a pesar de las flexibilizaciones. Si bien la virtualidad ofrece facilidades a la hora de realizar compras o trámites, muchas veces pueden convertirse en dolores de cabeza.

Como contrapartida principal, al haber más transacciones por internet, aumentaron los delitos electrónicos, los datos de los usuarios de las tarjetas se encuentran más expuestos y, por ende, tienen mayor posibilidad de ser estafados.

En este sentido, Nicolás Zenteno, titular de Protectora Salta, dialogó con La Mañana de CNN para confirmar que Salta no se encuentra exenta de estos riesgos y que cada vez son más los salteños que acercan sus inquietudes, dudas y problemas.

“Es un tema preocupante”, anticipó Zenteno, al analizar la gran cantidad de reclamos que se desprenden del uso de tarjetas de crédito. La falta de atención presencial en los bancos, las disposiciones confusas del Banco Central y el endeudamiento de la gente son algunos de los factores determinantes.

“La gente se quedó en casa, hizo muchas compras online y agotó su crédito en cuotas con lo que hubo un problema por parte de los bancos que no dan aumento en la capacidad de crédito de las tarjetas”

Al revisar el resumen y ver una compra no realizada o un gasto que no se reconoce, los titulares generalmente no saben qué hacer para que el reclamo sea efectivo y el dinero sea reembolsado. Sin embargo, Zenteno advierte que “al recibir el resumen tiene 30 días para impugnar un consumo sospechoso o que no realizó” y que en estos casos “la presunción siempre está a favor del consumidor y no del banco”.

El robo de identidad, compras no hechas, clonación de bandas magnéticas, son algunos de los problemas que aparecen con mayor frecuencia. Al respecto, Zenteno le aclara a los consumidores que “los bancos siempre deben actuar y que las tarjetas tienen la obligación de dar una respuesta en menos de 15 días para no cobrarle el consumo cuestionado”.

“Creció mucho el gasto promedio en tarjeta, no solo por los precios sino porque la gente está eligiendo financiar”

Asimismo, Zenteno advirtió que cuando un usuario solicita una tarjeta de crédito, los bancos solían adjuntar contratos anexos, con otros servicios; sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial prohíbe a las empresas a dar contratos anexos: “Uno puede renunciar como consumidor”, explica Zenteno.

Para finalizar, el director de Protectora Salta recordó a los usuarios y consumidores que existen vías de reclamo para resolver inconvenientes de este tipo o de cualquier delito electrónico.