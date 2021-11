Una beba robada en Tucumán, una madre que no aparece y dos enfermeros detenidos: el misterio detrás del caso que tiene en vilo a la Justicia de Salta

El llanto incesante de una beba recién nacida acaparó la mirada de los pacientes que esperaban en la guardia. Una mujer ingresó con ella en brazos mientras a su lado un hombre acomodaba la mantita que la cubría e intentaba calmarla. Ambos caminaron por la sala de espera y se exhibieron desconcertados. Fue ahí cuando un médico se acercó para preguntarles en qué podía ayudarlos. “Necesitamos el acta de nacimiento de nuestra hija”, respondieron.

La historia se inició con un pedido concreto. “La tuvimos en el campo. Cuando ella comenzó a sentir dolores estábamos solos, así que nació ahí. Como no pudimos llegar hasta acá vinimos a buscar el acta”, narró el hombre. El médico decidió derivar el caso al director del Hospital General Las Lajitas, el doctor Claudio Jésus Núñez, que al escuchar nuevamente los hechos no les creyó ni una de sus palabras.

La secuencia ocurrió a fines de septiembre en el nosocomio salteño y originó que Romina Roxana Rea y Juan Alejandro Reyes, de profesión enfermeros, quedaran detenidos y fuesen imputados por el delito de sustracción de una menor de edad.

La víctima es una bebé que por ese entonces tenía solo 12 días de vida. Fue justamente Núñez quien decidió presentarse ante la Fiscalía de la localidad salteña de Joaquín V. González para denunciar lo acontecido. “En este momento están con prisión preventiva los dos, todavía estamos investigando. Hay que esclarecer de quién es la niña, la madre aún no apareció”, dijo la fiscal del caso María Celeste García Pisacic.

La secuencia ocurrió en una pequeña localidad ubicada al noroeste de Salta (Foto: gentileza CuartopoderSalta).

La funcionaria judicial reveló que sí se sabe que la imputada ingresó al hospital y se presentó como la madre de la bebé. “La nena fue puesta a disposición de una asesoría de Salta para que reciba los cuidados pertinentes del recién nacido”, indicó García Pisacic, que agregó: “Dijeron que él la había asistido a ella en el campo y querían regularizar la situación de su hija”.

“Si bien aún falta producir mucha prueba, ya pudimos dilucidar que ella no es la madre. A los 12 días de nacimiento debía tener secuelas físicas del parto, pero ella no tenía ninguna. Por otra parte, antes de llegar al hospital protagonizaron un derrotero que incluyó una visita al Registro Civil y otra a una clínica privada de la misma localidad”, sostuvo la fiscal.



Mentiras, documentos fraguados y una confesión

“Ella afirmó que la bebé fue robada de un hospital en Tucumán. Que ambos trabajan ahí y se la llevaron. El acusado tomó otra posición, pero efectivamente fue así: llegaron a Salta con una bebé que había nacido ahí”, continuó García Pisacic.

La pareja en cuestión también intentó fraguar documentos y alterar otros papeles sin éxito. La maniobra ocasionó que el Registro Civil y la dueña de la clínica privada (Blanca Ludueña) acompañaran la denuncia en la fiscalía.

“Hoy tenemos qué encontrar quién es la madre. Si es la persona que ellos señalan o si mienten. Por otra parte, saber si fue dada, entregada o sacada de sus brazos. Los detalles modifican la figura legal del hecho y también la condición procesal de ambos”, remarcó la fiscal.

“Hay un protocolo en el Registro Civil que se debe respetar al tener un bebé. Cuando se da en las características que ellos aseguran nació la nena, intervienen médicos y se elabora una documentación particular, que no es la misma que en los casos tradicionales. Por eso llama la atención que hayan venido hasta Salta para intentar una maniobra que sabían que no les iba a salir bien”, enfatizó García Pisacic.

Se pudo constatar que ella es oriunda de Las Lajitas y tiene 30 años. Él, de 32, nació en Jujuy pero estaba radicado desde hace tiempo en Tucumán. “Están detenidos desde el 24 de septiembre. Al declarar, no especificaron por qué vinieron acá. Quizá consideraban que podían hacerlo en un hospital chico y nadie se daría cuenta. Por eso quiero destacar el trabajo del doctor Núñez”, dijo la funcionaria judicial.

“En estos días enviaremos una comisión a Tucumán y quedarán pendientes los resultados genéticos. Lógicamente también respecto del padre, que no tenemos otra manera de hacerlo si no es con este tipo de cotejo. En cuanto a la situación procesal de ellos, digamos que están muy complicados. Se les asiste un tipo penal grave y no es excarcelable”, completó la fiscal. /TN