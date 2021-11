¿Cuáles son los nuevos requisitos que rigen para los viajes de egresados?

El Gobierno Nacional dio a conocer a través del Ministerio de Salud nuevas medidas y restricciones que rigen tanto para los estudiantes, como los adultos que acompañen a los contingentes de egresados.

En líneas generales, estos nuevos requisitos se dividen en las tres instancias del viaje: la previa al traslado, los días de estadía en el destino y el regreso.

Siendo consultado por estas nuevas modificaciones, Marcelo Valdez de TPA Turismo consideró que el control de su cumplimiento es lo fundamental y que, en destinos como Carlos Paz, no se ven ni controles, ni acatamientos a los protocolos.

A su vez, Valdez explica que desde la agencia deben cumplir con el pedido de PCR con resultado negativo tanto para ir como para volver y que los coches que se utilizan para hacer el traslado de larga distancia son sanitizados y guardados en el lugar de destino hasta que sea el momento del regreso.

Los nuevos requisitos

Como primera medida, todos los alumnos y acompañantes deberán presentar un test de antígenos de Covid-19 dentro de las 48 hs previas al viaje, con resultado negativo. El mismo debe subirse a la app Mi Argentina.

Los mayores de 18 años deberán contar también con el certificado de vacunación con ambas dosis de alguna vacuna contra el coronavirus. En el caso de que sean menores, y no hayan recibido las dos dosis, deberán cumplir una cuarentena de 7 días.

El viaje se debe realizar respetando burbujas, en caso de que algún pasajero de positivo se aislará a la burbuja.

El uso del barbijo en espacios compartidos, cerrados y abiertos sigue siendo obligatorio, más no en espacios al aire libre que garantice una distancia de al menos dos metros.

Como novedad, ya no será necesario ponerse alcohol ni tomarse la temperatura en el ingreso a cualquier lugar.

Al momento del regreso, nuevamente se solicitará un nuevo testeo. Si algún pasajero da positivo, la localidad deberá coordinar su aislamiento junto a sus contactos estrechos.

“Actualmente para entrar a Carlos Paz te piden el test negativo de Covid para entrar y salir. Uno como agencia tiene que cumplir con las burbujas, declarar qué complejo usas para hospedarte, a qué boliches vas, para que se controle que todo está en regla, pero fuera de eso nadie controla nada. Hay boliches que están funcionando con 4000, 5000 personas”, marcó Valdez.

En este sentido marcó también que “las normativas son solo para grupos de egresados”.

Demanda en aumento

Al igual que ocurrió con los salones de eventos y las fiestas de fin de año, el rubro del turismo y del turismo estudiantil tuvieron una reactivación que comienza a evidenciarse. Desde TPA confirmaron ante InformateSalta que la demanda se activó fuertemente, con muchas consultas.

“En estos momentos no se consiguen hoteles en ningún lugar. Bariloche tiene todo lleno, no hay micros, no hay nada”, marcó Marcelo Valdez en relación a lo que queda del año y los meses de enero y febrero.

Fuera del turismo estudiantil, las consultas por otros destinos para el verano también van en alza demostrando que la gente no solo que perdió el miedo de viajar, sino que se encuentra con deseo de hacerlo. Cataratas, Camboriú, Mar del Plata, Carlos Paz y Paso de la Patria son algunos de los destinos más consultados en el caso de TPA.