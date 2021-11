Sáenz pidió "humildad y grandeza" a la dirigencia política

En el marco de una nueva jornada electoral, donde Salta renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, el gobernador Gustavo Sáenz emitió su voto en el colegio secundario Dr. Manuel A. Castro, ubicado Güemes 51.

Tras saludar a los vecinos, el mandatario se acercó a los medios y pidió a la dirigencia trabajar en conjunto para los argentinos "con humildad y grandeza".

“Es fundamental que los salteños puedan elegir libremente con autonomía y responsabilidad para que puedan elegir a los representantes que puedan acompañar a Salta"

En una jornada lluviosa, se refirió a las expectativas generadas por las elecciones de medio término. "Algunos dirigentes provinciales y nacionales han generado una expectativa muy grande a partir de esta elección como si mañana por una cuestión mágica irían a resolverse los problemas de todos los argentinos, mañana todos tienen que salir a trabajar", reprochó.

"Creo que la gente está cansada y desesperanzada con absoluta razón"

En ese marco, pidió que independientemente de los resultados exista un gran pacto social, dirigencial y político para resolver los problemas de la gente que son inflación, pobreza, desocupación e inseguridad. “Si no se dejan de lado los odios, los rencores, las mezquindades, de parte de todas las partes de esta grieta que tanto nos ha afectado a los argentinos y no se sienten en una mesa a resolver los problemas de los argentinos, no vamos a avanzar como sociedad".

También se refirió a la reforma de la Constitución Provincial. "Hay una gran crisis dirigencial y tiene que ver con esto de que los dirigentes que están hace mucho tiempo no le dan la posibilidad que puedan participar a otros, de hecho nosotros estamos haciendo una reforma Constitucional que le va a dar la posibilidad a muchos nuevos que puedan participar y a muchos viejos que se vuelvan a su casa".

"La gente se cansó de escuchar a los políticos, la gente nos está mirando, y viendo que hacemos"

Por último, se mostró crítico de la grieta que divide al país. "No entiendo algunas cosas de esta grieta, que se manifiesta a diario en el país, que insisto es una pelea de porteños que nos quieren involucrar a todos, nosotros tenemos que construir puentes día a día y yo no les pregunto a aquellos que se arriman a mí para pedirme algo si me votaron a mí o si son macristas o kichneristas, yo tengo que atender a todos los salteños".

"Yo no creo que haya polarización lo que creo es que hay dos ideas absolutamente distintas de cómo gobernar este país pero los dos ya gobernaron entonces que no le mientan a la gente"