Roberto García Moritán cruzó a Flavio Azzaro luego de que lo tildara de “marido de Pampita” al aire

Roberto García Moritán se cruzó con Flavio Azzaro tras haber resultado electo como legislador porteño por Juntos por el Cambio.

Todo comenzó cuando Azzaro chicaneó a Moritán luego de que el empresario hiciera una comparación entre la toma de deuda del gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández.

“¿Tampoco tomaron deuda en el macrismo, no?", le dijo Azzaro en Polémica en el bar, mientras Moritán desarrollaba su teoría. "Eso es otra pavada más. Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó", insistió Moritán.

"¡Discúlpeme, marido de Pampita... le hago una consulta!", lo chicaneó entonces Azzaro. "¡No le digas así!", lo frenó Marcela Tauro.



"En tu boca suena mal, en dos jugadas te dejó mal y saliste con eso", se sumó Mariano Iúdica.

"Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter y a notas fue cuando me puteaste a mí. Ahora veo que viniste preparado", arremetió Azzaro.

"Súbanle notas, porque si no pobre tiene que putearme cuando no estoy, ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en la revista", agregó. "¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol!", lo volvió a chicanear Azzaro.

"Tiene que hablar de mí, de Benjamín (Vicuña), yo tuve que googlear cómo se llamaba porque lo quería saludar y le dije ´hola Flavio´ cuando llegué", cerró Moritán en medio de un clima de tensión. /eltrece