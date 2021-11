La foto de Lionel Messi horas antes de enfrentar a Brasil que generó miles de comentarios en Instagram

Este martes, desde las 20.30 y con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina se medirá por Eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022 un debilitado Brasil que contará con la ausencia clave de Neymar, quien acusa una lesión, en la conmocionada provincia de San Juan. Tras el último entrenamiento de la Albiceleste en Ezeiza antes de partir a suelo cuyano, el capitán del combinado nacional subió una foto a sus redes sociales en la que se lo ve muy relajado, y Nicolás Otamendi no perdió la chance de bromear con él mediante un comentario en la publicación.

"Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien", explicó Lionel Scaloni esta tarde en conferencia de prensa sobre la presencia del astro argentino en el enfrentamiento de mañana ante el conjunto de Tité.

Aunque el estratega de la Selección no confirmó el once inicial que se medirá ante el Scratch, la Pulga -como es habitual- será una fija para saltar al campo de juego de entrada y buscar el pasaje que nos deposite en tierras cataríes. De hecho, y si nos dejamos llevar por el reciente posteo de Leo a su cuenta personal de Instagram, parece que el rosarino está en perfecto estado y disfrutando los entrenamientos del seleccionado que comanda el oriundo de Pujato.

En la publicación se lo puede ver a Messi muy relajado, parado en el verde césped - donde siempre es feliz- y con los ojos cerrados y mirando al sol, en clara postura de relajación.

El chiste de Otamendi a la foto de Messi antes de enfrentar a Brasil



Ante tal actitud corporal, el que recogió el guante fue Otamendi, quien no perdió la oportunidad de bromear con el futbolista del PSG. "Un poquito de vitamina D no ? Me encantaaaa", soltó con cierta ironía el férreo defensor central del Benfica de Portugal.

Por su parte, Maxi Biancucchi, el primo de Messi, comentó: “El que tiene 6 balones de oro duerme como quiere”. En tanto, Marcos Rojo, actual futbolista de Boca Juniors y que no viene siendo convocado por Lionel Scaloni, se sumó: “Tomá sol donde quieras”.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. BRASIL, POR ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. /TyC Sports