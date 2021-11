Rodríguez Larreta: “Es muy extraño que vayan a Plaza de Mayo a festejar la derrota”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el resultado de las elecciones 2021 en todo el país no deja lugar a dudas: “Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación”. Y cuestionó que el oficialismo mañana se movilice a Plaza de Mayo porque no tiene nada que festejar.

Fue durante una conferencia de prensa junto a la ministra Soledad Acuña realizada en una escuela de Palermo, donde anunciaron que los niños de hasta tercer grado ya no deberán usar tapabocas en las escuelas.

El alcalde porteño habló casi exclusivamente de la elección del domingo y se encargó de hacer hincapié en la victoria del espacio opositor, tal como hicieron ayer los referentes de la coalición luego de la reunión de la mesa nacional: “Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42% a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40%”.

Asimismo, destacó que se cumplió el objetivo de ganar los cinco senadores y “quitarle el quórum automático a Cristina Kirchner”. Sumado a esto, dijo que habrá “una mayor paridad en Diputados” y que hay que esperar al escrutinio definitivo para saber cómo quedará la relación de fuerzas en la Cámara baja.

“El domingo ganaron todos los argentinos que expresaron que quieren un cambio y dijeron basta. Que quieren educación, trabajo, seguridad como prioridad, desarrollarse, que sus hijos vivan y progresen en la Argentina. En todas las provincias vimos esa esperanza”, sostuvo Larreta.

A la hora de las preguntas, el jefe de Gobierno ratificó estos dichos pero también expresó su preocupación por la actitud del Gobierno ante la derrota: “Lo que me preocupa es que uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección. Cuando salen a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque es como que no entendieron o entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente pidió, un cambio de rumbo. Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo. Desde los datos no hay mucho que discutir”.