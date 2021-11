Una vecina del Barrio Justicia denunció que un vecino la quiere violar

Gripina, es una vecina del Barrio Justicia que asegura vivir en el lugar desde hace alrededor de 20 años, pero que al mudarse no sabía que “me iba a tocar un vecino tan maldito”.

La mujer comentó a InformateSalta que realizó diferentes denuncias ante el hombre que “hace lo que quiere, se ríe, se burla hasta de la policía”. “Él me amenaza cuando esta borracho, me corta el agua o me corta la luz”, dijo la mujer notablemente afectada por la situación que le toca vivir.

“Estoy muy desesperada, muy angustiada”, continua el relato de la mujer que al ser consultada por las razones del hombre para tener estas actitudes no dudó en comentar que: “Este hombre me quiere violar”.