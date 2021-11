Godoy se despide de Diputados: "Dejo en Salta 110 leyes vigentes”

El ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta recibió al Dr. Manuel Santiago Godoy, diputado desde julio del año 1.999, cuando cumplía sus 50 años.

En el encuentro, el "Indio" contó que empezó en la política desde los 17 años, en la Universidad Nacional de Tucumán. En el año 1.999 reemplazó a Urtubey, quien asumía como Diputado Nacional tras dos años en la Legislatura de la Provincia.

Luego de llegar a la Cámara, Godoy obtuvo una consecución de mandatos: “En el 2.001 gané las elecciones. Después en el 2.005, en el 2.009 y así 5 períodos en los que me ha elegido la gente, me dio su confianza. Algunas veces con muchos votos”, afirmó agradecido.

Con respecto a su última experiencia, el letrado explicó la decisión de no presentarse en las últimas elecciones: "Advertí que la gente buscaba alguna otra referencia o representación, que tenga una visión más cercana al ruido político de la prensa y de los medios”, analizó.

“En la Cámara, todos los diputados son iguales. No es cierto que algunos sean mejores por tener relaciones con alguien del Ejecutivo u otro poder”, afirmó Godoy.

Para ahondar en su idea, Godoy recalcó que “hubo una gran campaña en la que se decía: “Son siempre los mismos”. Creo que es algo que usaron los mismos políticos como oferta electoral. Ahí aparecieron los Outsiders, es la nueva sociedad política que se venía”.

Este cambio de paradigma fue el que lo puso a dudar sobre su continuidad: “No era razonable pretender una reelección más y tuve razón. Hubo varios que fueron por esa reelección y les fue tan, pero tan mal que me parece que no va”, sentenció.

“En los últimos 20 años, he participado de la discusión de casi todas las leyes de Salta. Mi participación ha sido activa”, subraya Godoy.

Al pensar en todos sus años en la Legislatura, Godoy cuenta que se va de la Cámara de Diputados con todo un bagaje de cosas interesantes. “Soy una persona que deja en Salta, hoy vigentes, 110 leyes que rigen la vida de los salteños. Entre ellas, recuerdo la del cannabis que si la hubiéramos aprovechado estaríamos en el lugar de Jujuy hoy. La desaprovechamos muchos años, al igual que muchas leyes que tienen que ver con la seguridad y la violencia contra las mujeres”, manifestó el letrado.

En lo concerniente a los cambios de ciclos, de mandatos y de caras en la política, el ex Presidente la Cámara no dudó en dar su opinión, apoyada en su amplia experiencia: “Discutir sobre la gente nueva y los mismos de siempre, ratifico que me parece que forma parte de la campaña electoral”, dijo inicialmente.

Limite a los mandatos

Pasando a detallar, agregó: “En el Poder Ejecutivo, ya está probado que dos mandatos son más que suficiente, porque todas las veces que hubo tres, el tercero fue un desastre. En el Poder Legislativo, mientras más experiencia es mejor. El conocimiento suma. Yo me siento en la Cámara de Diputados y no tengo que recurrir a muchos libros para saber los temas que se están tratando. Creo que la Convención Constituyente debería revisar este tema”, sugirió de manera segura.

Promediando la entrevista, el doctor en leyes aseguró que aún no cae en cuenta que se acerca su última sesión. Esto va sucediendo de manera paulatina mientras se va llevando sus pertenencias. Sinceramente se expresó al respecto:

“Me va a dar nostalgia, me va a doler mucho no estar cerca de la gente que nos acompañó tantas veces. Y me va a doler reinventarme en mi nueva función, que va a ser tratar de preparar cuadros interesantes para que puedan servir en la política salteña”, dijo Godoy muy convencido de su experimentada carrera.

“Nunca tuve ansiedad de ocupar otro cargo que no sea el que tenía” – Manuel Santiago Godoy

A su vez, se explayó en este último ítem que deja entrever su vocación: “Mi tarea a partir del próximo año, es la capacitación dentro del Partido Igualar, conformación de cuadro político y preparar gente para que haya esa conjunción necesaria que a mí siempre me gustó: Militancia, trabajo en los barrios, con la gente, con organizaciones sociales, con asociaciones, fundaciones; tratando de sumar ideas interesantes para el 2023 y que si llega un candidato, que sea alguien preparado”.

Con respecto al altercado ocurrido días atrás con la proyecto de la diputada Mónica Juárez, Godoy buscó aclarar pacíficamente la situación: “Antes de que cualquier miembro de la Cámara de Diputados se enoje, tienen que asegurarse de que sus propuestas tienen todos los condimentos necesarios para que sean ley”, inició.

Continuando con su opinión, Godoy aseguró: “Si tiene que revisarlo algún ministro, o alguien del Ejecutivo, no es necesario hacer una ley. A eso me refería en la discusión, de ninguna manera me refería al proyecto ni en manera particular hacia la diputada. Lo que quedó claro es que el proyecto necesitaba seguir siendo discutido dentro de las comisiones y por eso se bajó. Ahora espero que lo discutan y llegue a buen puerto, seguramente ocurrirá en cuánto sumen los requisitos necesarios para que sea un buen proyecto de ley”, concluyó.

Conclusiones sobre las elecciones

Para finalizar la entrevista, el Indio dio su postura sobre los resultados de las elecciones legislativas nacionales y en particular sobre el logro del Frente de Todos:

“Al principio no estuve de acuerdo, pero después advertí que Nación lo puso a Estrada y hace un acuerdo con Sáenz, en donde él la pone a Pamela Caletti. Ese acuerdo vislumbraba que Sáenz estaba conectado con Alberto Fernández y Nación, y eso se ratificó”, afirmó el experimentado legislador.

“Me llevo el recuerdo de discusiones dentro de la Cámara con diputados que son interesantes como lo es Claudio Del Plá”, rememoró Godoy.

“Y en Salta, pasó lo que pasa siempre, a la derecha le va bien sobre todo en Capital. Y esta vuelta les fue mal en algunos barrios claves, eso permitió achicar la brecha. En el Interior, como siempre, le fue bien al Peronismo”, analizó Godoy.

“La nueva conformación política de Salta está siendo constante. El 40% no coincide con el Peronismo. Con esa gente, más sectores del Peronismo, llegó Gustavo Sáenz”, opinó.

Cerrando con su idea, aseguró que los resultados de las elecciones fueron una sorpresa. “Desde 2.005 no entran dos diputados, y entran ahora en épocas de crisis. El Frente de Todos va a tener un diputado más. El voto significa que la gente le dijo a Alberto Fernández: “Te damos dos años para que cumplas las esperanzas que nos prometiste cuando se fue Macri”, finalizó el entrevistado.