Los juegos en línea más fáciles de aprender a jugar

Hay momentos en los que no tienes mucho tiempo para dedicar a los videojuegos. Tal vez estés esperando en la fila del supermercado, tal vez tu pareja se esté arreglando para salir y tú ya estás listo, o posiblemente tu hijo finalmente se haya ido a dormir la siesta y no sabes cuánto tiempo estará dormido. A continuación mostramos una selección de videojuegos que puedes jugar durante horas o tan sólo durante minutos. Por lo general, no son pesados ​​en la historia, no requieren una gran cantidad de preparación y puedes avanzar una o dos rondas en un corto período de tiempo.

Juegos para llevar

Fortnite

Este juego de tipo Battle Royale es muy divertido, y te permite jugar partidas de 20 minutos. No necesitas ser un experto en el juego, ya que puedes mantenerte explorando y pasando el rato. Si tienes tiempo también puedes engancharte durante varias horas, así que es un juego perfecto que se puede adaptar a tus necesidades.

FIFA

Este juego de fútbol también es ideal cuando no tienes mucho tiempo, ya que puedes jugarte un partido en sólo 10 minutos. También puedes ampliar tus tiempos de juego si lo deseas, pero no es un requisito conectarse diariamente o durante horas para poder disfrutar de él.

Juegos de casino

En general, los juegos de casino como ruleta, blackjack etc. son extremadamente sencillos y todo el mundo aprende las reglas muy rápidamente. También es posible jugar en dispositivos móviles en cualquier parte del mundo. Una buena idea para encontrar juegos de casino e información sobre las reglas es utilizar sitios como We Rate Slot que se dedican a proporcionar información valiosa sobre los juegos de casino.

Hitman

Otro juego que parece estar diseñado especialmente para ser jugado durante minutos u horas. La historia es lo suficientemente buena como para sumergirte por un tiempo, sin embargo, los niveles son tan independientes que puedes saltar y jugar una misión de la historia y luego apagar de nuevo. Puede llevar un poco más de tiempo si quieres planificar tu juego para obtener la mejor puntuación, pero incluso así, rara vez toma más de diez minutos para terminar un contrato. A menos que cometas un terrible error, claro.

Mario Kart

Tienes 20 minutos antes de salir o de algún evento importante y te encuentras sin nada que hacer, pues ¿cómo puedes matar ese tiempo? ¿Quizás un par de rondas de Mario Kart? Un par de carreras o un par de batallas son una excelente manera de mantenerte ocupado durante un corto período de tiempo.

Super Smash Bros

Los juegos de Super Smash Bros son excelentes juegos multijugador en los que puedes sumergirte durante horas. También son juegos de ritmo rápido, rondas cortas, que puedes aprender y jugar durante diez a veinte minutos sin ninguna necesidad real de compromiso o habilidad. Es una excelente opción para la próxima vez que estés esperando en la consulta de tu doctor.

Mortal Kombat

Una de las mejores cosas de los juegos de lucha es que no necesitan mucho tiempo para aprender a jugar. Otra cosa buena es que los partidos suelen ser bastante cortos, por lo que puedes conseguir jugar varios en un corto período de tiempo. Además, te permitirá reducir el estrés al golpear a tu oponente.