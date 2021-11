Fiebre azabache: Pasaron la noche en la vereda para comprar entradas en Central Norte

El clásico salteño será el domingo a las 18:00 horas en el estadio Martearena y los fanáticos no pueden dormir en paz hasta tener sus entradas en las manos. Es lo que se vio ésta mañana en la casa del “Cuervo”, donde los hinchas pasaron la noche a la espera de que abran las boleterías.

Carolina, una de las hinchas cuervas, está desde ayer a las 08:00 horas haciendo la fila, más de 24 horas esperando para comprar su pase. “Pensé que iban a vender desde el mediodía de ayer por eso ya me quedé. Hasta que no tenga la entrada en las manos no me voy a quedar tranquila”, contó.

Los dos clubes que militan en el Federal A se verán las caras este domingo en el estadio Padre Martearena con la presencia de fanáticos tanto del Albo como del Cuervo que buscarán quedarse con un lugar en la final.

Al estadio Padre Martearena podrán ingresar 7.000 simpatizantes por cada club; 4.000 de ellos se ubicarán en las tribunas populares. Mientras que tendrán 1.500 preferenciales y 1.500 plateas.

El precio de las populares se ubicarían en torno a los $800 pesos, como viene sucediendo en estos playoffs del Federal A. Las plateas y las diferenciales, en principio, tendrían un costo de 1.500 y 1.200 pesos respectivamente, sin embargo trascendió que en Central Norte las preferenciales tendrán un costo de $1500 y las plateas $2000.