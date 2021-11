Más de mil personas visitaron el Balneario Xamena en su primer fin de semana

Este sábado el balneario Carlos Xamena abrió sus puertas al público, para sumarse a la oferta de verano que acerca la Municipalidad de Salta. Con una excelente recepción por parte de los vecinos, más de 1000 personas visitaron el complejo en su primer fin de semana de funcionamiento.

En diálogo con InformateSalta, la Secretaria de Deportes y Juventud, Josefina Chávez Díaz, señaló que hacen un balance positivo de lo que fue la apertura del balneario.

Destacó que los dispositivos de seguridad se encuentran vigentes y que a partir de ellos se pudo intervenir en un caso donde intentaron ingresar bebidas alcohólicas al predio. Cabe recordar que en materia de protocolos y normas, está prohibido el consumo de alcohol y la venta y manipulación de alimentos dentro de los natatorios.

En materia de cifras, el sábado inaugural hubo un ingreso aproximado de 850 personas, mientras que el día domingo las condiciones climáticas desmejoraron y ese número se redujo a 190 asistentes. El predio, al igual que los otros complejos, funciona al 50% de su capacidad total, por lo que el acceso está previsto para un cupo de 5000 personas.

La pileta del Xamena funcionará de martes a viernes de 13 a 19 hs. y los sábados, domingos y feriados, desde las 11. Los lunes, las instalaciones permanecerán cerradas para tareas de mantenimiento, al igual que en los restantes natatorios municipales. El complejo Nicolás Vitale también se encuentra en funcionamiento y resta el natatorio Juan Domingo Perón que ultima los detalles para su apertura.

Respecto a este punto, Chávez Díaz explicó que esperan poder abrir el natatorio de Plaza Alvarado el próximo 4 de diciembre, de no mediar demoras. “En ese caso en particular, estamos condicionados por el suministro de agua del barrio porque la idea es no dejar sin provisión de agua a nadie”, detalló.

Los salteños que quieran disfrutar de las instalaciones deberán realizar la reserva en línea través de Whyline Agenda, tal como funcionó la temporada pasada. El importe por persona es de $57 para menores y $63 para mayores. Los precios se readecuarán a partir del 1 de enero.

Finalmente, la secretaria de Deporte y Juventud indicó que les fueron donados dos desfibriladores para ser utilizados en los natatorios. Esta semana se harán las capacitaciones con el personal para luego disponerlos en los natatorios Vitale y Perón ya que el Xamena cuenta con el equipo del Concejo Deliberante.

Para terminar y adelantándonos a lo que será el funcionamiento durante las fiestas de fin de año, se confirmó que los natatorios permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.