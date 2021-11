Suspendieron a más de 40 trabajadores de Espacios Públicos

Hubo tensión en la mañana de este lunes en las oficias de la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, luego que se conociera la suspensión de los inspectores que estaban sumariados , noticia que no cayó bien entre los inspectores de la oficina municipal.

Esta medida fue notificada en la Resolución 001 de la Intervención, que cuenta con la firma de Susana Pontussi, indicando en el primero de sus cuatro artículos que se ordena “la suspensión con goce de haberes de los agentes municipales, mientras dure la inspección de sumario”. El listado comprende a 43 inspectores, uno de ellos jubilado.

En cuanto a los considerandos, la resolución argumenta que habiendo iniciado el proceso de reasignación de trabajo de los sumariados, “este proceso se vio entorpecido por la reticencia de los agentes a recibir las notificaciones y cooperar con las entrevistas laborales”.

También se recalcó que “en forma reiterada, se han generado amenazas y actos de protesta que han impedido el normal funcionamiento de la Subsecretaría, como la imposibilidad de usar computadoras o vehículos”.

“Se han suscitado por parte de los empleados sumariados, en forma reiterada, actos de desorden, entre otros actos de violencia”

Por eso y en pos de reordenar la dependencia municipal, preservar los elementos de prueba de la investigación interna y no entorpecer la misma, se ha tomado esta determinación de la suspensión.

Enojo y repudio

Conocida esta noticia, la misma no fue bien recibida por parte de los trabajadores de Espacios Públicos, quienes se reunieron para discutir lo ocurrido. “No hay pruebas, les iniciaron sumarios cuando no hay pruebas, no hay denuncias, ¿dónde está el denunciante? No hay nada”, espetó ante InformateSalta Ricardo Vacari, de ADEMUS.

Del mismo modo repudió la medida interventora. “Nos atropellan los derechos sindicales, ponen en la nómina a gente que tiene tutela sindical cuando no pueden hacerlo, la gente está angustiada y lo que tememos es una reacción, nosotros defenderemos nuestra fuente laboral”, sentenció Vacari.

“Las acusaciones son mentira, nunca faltamos el respeto a nadie, no destrozamos nada, nos dicen mafiosos, ¿mafiosos de qué?”