El albo jugará la final por el ascenso en Santiago del Estero

Finalmente se conocen los finalistas del reducido del Torneo Federal A. Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever disputarán la gran final por el segundo ascenso. El “Albo” venció a Central Norte por 2 a 1 mientras que el “Negro” se impuso a Racing de Córdoba en la definición por penales. Sólo uno de ellos, junto a Deportivo Madryn, disputarán la próxima temporada en la segunda división del fútbol argentino.

Gimnasia y Tiro y Chacho For Ever se verán las caras en Santiago del Estero pero todavía no se sabe en qué estadio lo harán, en principio pica en punta el nuevo estadio “Madre de Ciudades” que tiene una capacidad para 30.000 personas pero se espera la confirmación oficial. El albo ya tendría pensado pedir para la final del próximo domingo 10.000 localidades en la reunión que participaran los clubes finalistas y el Concejo Federal mañana por la tarde.

El albo y el negro se cruzaron ya en la etapa clasificatoria pero esta vez, será un mano a mano, a un único partido que tendrá como premio el ascenso a la Primera B Nacional.