Por los casos de COVID-19, suspenden cirugías en el Hospital Oñativia

La nueva mutación del covid-19, la variante ómicron, esta afectando a diversos países alrededor del mundo. En América del Sur hay casos confirmados en Brasil y Perú, por esto en Salta piden continuar con los cuidados, mientras el Hospital Oñativia debe suspender cirugías por falta de camas.

El gerente de ese nosocomio, Marcelo Nallar, fue entrevistado por InformateSalta y comentó: “Estas variantes surgen y ocurren cuando hay mucha replicación viral, es decir, cuando el virus se divide muchas veces, se reproduce muchas veces”.

Continuó explicando, “cuando toma una población que esta pobremente vacunada, como el continente africano, se replica muy rápido el virus y aparecen muchas variantes. Al aparecer tan rápido pueden saltar la barrera inmunológica que nos da la vacuna o la enfermedad, entonces dejan de ser efectivas las vacunas”. A pesar de esto último remarcó que “es muy importante tener la población vacunada, para evitar que el virus se replique muy rápido”.

En Salta “estamos bien (respecto a cantidad de vacunados), pero necesitamos que la gente se acerque más. Tenemos el 72% de la población con una dosis”.

Respecto a la situación que se vive en la institución de salud que dirige, el especialista comentó que hay “tres pacientes graves con covid, dos sin vacuna, son chicos jóvenes. Tenemos un chico de 38 años que esta en grave estado y no había recibido ninguna dosis. Esta semana tuvimos que suspender cirugías por falta de camas, porque están ocupadas por gente que no se quiere vacunar. Es totalmente injusto para el resto de la población que tiene enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer o diabetes”, finalizó.