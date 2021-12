Marcela Feudale reveló la cifra en dólares que ganaba en VideoMatch y dejó a todos boquiabiertos

Es casi imposible concebir a Marcelo Tinelli sin Marcela "La enana" Feudale al lado. La locutora de comunicación empezó junto a el en VideoMatch y desde entonces nunca lo soltó. Toda su carrera la construyó a su lado donde además de destacarse por su imponente voz y su risa contagiosa, se ganó el corazón de todo el público. Descubrí cómo fueron sus inicios y sus recuerdos mas preciados de los 90 según reveló en en el ciclo de entrevistas de El Método Rebord.

Tiene 58 años y más de 30 años de carrera en los medios de comunicación. "Después de obtener el título (de locutora) ya estaba trabajando. Y encima en radio Rock & Pop", señaló. En ese entonces todavía no había arribado a VideoMatch, pero según afirmó, "siempre supo que iba a terminar ahí".

Marcela Feudale en el ciclo de entrevistas de El Método Rebord.

"Había trabajado con muchos de los que estaban en VideoMatch. Se liberó el puesto de locutora y todos coincidieron que me podían llamar a mí. Me llamó Claudio Villarruel para preguntarme si me interesaba. Me puso en un problema porque la plata no era mala, pero yo era más del palo de Rock & Pop", recordó. Sin embargo, por problemas en la radio y actitudes de sus superiores que consideraba machistas, optó por dejarla: "Me ofrecieron un programa de madrugada, se iba a llamar ’A la cama con Feudale’. Eso lo rechacé. Villarruel insistió, me invitó al canal y me convenció".

"Me quedé con ShowMatch y al tiempo me salió Mateyko en Radio Rivadavia. Todo se fue dando naturalmente", añadió. Aquí es donde sorprendió a sus entrevistadores ya que mencionó cómo eran sus sueldos, propios de la época menemista. "Nosotros en esos años estábamos en la gloria. El uno a uno para una persona que trabaja en los medios significaba que una cámara salía 10 mil dólares, es decir, 10 mil pesos. Y eso en el medio no eran nada. Las facturaciones eran muy altas", señaló.

"¿Querés que te diga cuando llegué a ganar? Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después yo me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares. Tenía un programa de radio, trabajaba con Mateyko en la Movida de verano. Hacía un programa en Pinamar... Pasa que eran pesos-dólares. Nadie los cambió, nadie se los quedó. Tiene que haber sido muy astuto el que lo hiciera", reconoció.

"Pero era una ficción. Nosotros cuando vamos a París para hacer el Mundial 98’ viajamos en un avión, con 400 personas asignadas a un programa de televisión. Era un descontrol. Nos trajimos medio París. En Disney también compré todo. Nos pusimos ’los compradores de boludeces’. Porque te comprabas todo", destacó.

De profesora de historia a mano derecha de Tinelli

La "Enana"es también profesora y licenciada en historia, pero su vocación por la comuniación siempre pudo mas. Ejerció la profesión hasta 1992, y luego abandonó para ponerse a trabajar con Tinelli. Además de trabajar en televisión también fue locutora de radio, ejerciendo en Rock & Pop, Radio 10 y Radio del Plata entre otras emisoras. En 2019 también participó como panelista en Implacables, el programa de Canal 9 y toda su carrera fue de público conocimiento.

Tras 27 años de trabajo en conjunto, La Enana le dijo adiós al número 1 de la tevé y presentó su renuncia ¿La razón? Preservar tanto su salud como la de su mamá, con quien convive. "Mi mamá no estaba vacunada, por una serie de cuestiones que tenían que ver con una recomendación de ver cómo funcionaban las vacunas por la edad que ella tiene y con una necesidad de no querer salir a la calle", explicó en su momento. /Crónica