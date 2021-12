El Albo tendría en la final a los mismos titulares que contra el Cuervo

El plantel de Gimnasia y Tiro, como todos los jueves, hizo fútbol, donde quedó evidenciado que su técnico, Rubén Forestello, presentaría en Santiago del Estero, ante Chaco For Ever, el mismo plantel que salió al campo de juego del estadio Martearena para enfrentar a Central Norte.



Por suerte, el equipo Albo no presenta y secuelas post clásico y estará en condiciones de salir ante los chaqueños de la misma forma de como presentó batalla ante el Cuervo, siete días atrás, es decir con: Luciano Silva, Juan Galetto, Guido Milán, Alfredo Bordón y Rubén Villarreal. Ivo Chavez, Matías Birge y Walter Busse, Maximiliamo Núñez y Luciano Herrera y Juan Perillo.





Cárdenas recuperado



Si bien, el zaguero Juan Pablo Cárdenas ya se encuentra recuperado de la lesión que lo marginó durante mucho tiempo, ya estaría en condiciones de regresar al equipo Albo. Sin embargo, el técnico Forestello no lo pondría en la lista de quienes viajarán a Santiago del Estero para la gran final ante Chaco For Ever.