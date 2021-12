Las últimas noticias sobre Bitcoin en Estados Unidos

Bitcoin es famoso en todo el mundo, lo que significa que no hay restricciones para su uso. Bitcoin tiene el mismo valor para todas las personas en todo el mundo, y todo el mundo puede utilizarlo como una moneda fiduciaria para múltiples propósitos. El Bitcoin está prohibido en algunos países, pero no en todo el mundo. Comprueba si el uso de Bitcoin es legal en tu país o no, ya que en Estados Unidos el último informe muestra que la gente se siente cómoda con la inversión en Bitcoin. Aun así, Bitcoin es una moneda muy arriesgada porque depende de la demanda y la oferta, y es incierta, lo que significa que nadie conoce su futuro. Pero la mitad de la población en Estados Unidos se siente cómoda con la tenencia de Bitcoin, y todo el mundo sabe que es una inversión arriesgada. Así que vamos a explorar la razón detrás de la comodidad de tener esta criptomoneda.

Bitcoin, en breve:

Bitcoin es una criptomoneda que se hizo popular después de haber sido lanzada en 2008 por una persona llamada Satoshi Nakamoto. Nadie sabe sobre el verdadero Satoshi Nakamoto, si es un individuo o un grupo de personas, porque el libro blanco de Bitcoin solo muestra el nombre. En cualquier caso, Bitcoin no permite terceros porque es un sistema descentralizado. Bitcoin es famoso en todo el mundo, con una capitalización de mercado en miles de millones.

Los ciudadanos están cómodos con la inversión:

Muchas personas en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de la población, se sienten cómodas con la inversión en Bitcoin a pesar de que ésta es una inversión peligrosa. Bitcoin no es una moneda regulada como la moneda fiduciaria, y una vez que pierdes tu Bitcoin, no puedes recuperarlo. Por ejemplo, supón que estás tratando de enviar moneda fiduciaria desde tu cuenta bancaria a la cuenta bancaria de su amigo, pero transfirió al banco equivocado por error. En ese caso, puedes reclamar tu dinero porque el gobierno y los bancos que regulan la moneda fiduciaria son terceros que te ayudarán a recuperar tu dinero. Pero con Bitcoin, una vez que transfieres el Bitcoin a la dirección del monedero equivocada, nunca lo recuperarás porque no hay terceros trabajando detrás; en cambio, hay muchos ordenadores trabajando detrás que no te ayudarán a recuperar tus bitcoins.

Por qué la gente está cómoda:

Estos son los puntos que hacen que los ciudadanos estadounidenses estén cómodos con la criptomoneda Bitcoin:

Conocimiento sobre la criptomoneda: Los estadounidenses están al tanto de la tecnología Bitcoin porque creen en la investigación antes de invertir. Estados Unidos es un país desarrollado, y no hay escasez de buena educación. La gente tiene un gran apetito de riesgo, y apoya el Bitcoin incluso como una inversión arriesgada. La gente conoce la tecnología Bitcoin, aunque no tenga ninguna cuenta bancaria porque se siente cómoda con el dinero en efectivo. Hay muchos cajeros automáticos de Bitcoin disponibles en Estados Unidos.

Bajas tarifas de transacción: Mucha gente de negocios conoce las características de Bitcoin, y la más destacada es el bajo coste de las transacciones. Millones de usuarios de Bitcoin lo utilizan para comprar en línea y otros fines, y estos negocios pueden llegar a millones de personas aceptando bitcoins como pago. No es necesario pagar impuestos al gobierno porque Bitcoin es una plataforma descentralizada. Las transacciones internacionales con Bitcoin son muy baratas en comparación con otras pasarelas de pago.

Privacidad: Las transacciones de Bitcoin son privadas porque no hay terceros involucrados en ellas. El Blockchain de Bitcoin es una plataforma donde ocurren o tienen lugar todas las transacciones de Bitcoin, y puedes comprobar cualquier transacción pegando tu ID de transacción. Nadie puede comprobar tus datos porque no necesitas subir tu información personal. Blockchain es una plataforma de código abierto, lo que significa que todo el mundo puede utilizarla. Ningún gobierno, banco u otra institución financiera puede rastrear tus transacciones. Por lo tanto, tus transacciones son totalmente privadas, y los estadounidenses quieren una completa privacidad de sus gastos; de ahí que se sientan cómodos invirtiendo en Bitcoin.

Múltiples formas de ganar: Hay numerosas formas de ganar dinero con Bitcoin, como la inversión, el trading, la minería, la aceptación, la consultoría, etc., y esa es la razón por la que muchos estadounidenses invierten en bitcoin trading para ganar dinero. Conoce más con este sitio web.

Múltiples usos: Bitcoin es más que una moneda; eso significa que puedes utilizarla para numerosos fines. Bitcoin no es un medio de intercambio, pero puedes hacer inversiones, minería, trading, compras en línea, aceptar, consultar, ganar, y muchas cosas con él. Por eso a la gente le gusta invertir en Bitcoin cómodamente.