Avenida del Carnaval: "Es muy oscura y peligrosa, no hay ningún tipo de control"

Tras el siniestro vial con víctima fatal ocurrido durante esta madrugada sobre la calle del Carnaval, a metros del Centro de Convenciones InformateSalta pudo conocer el testimonio de una vecina de la zona que si bien no pudo confirmar que las picadas son habituales, sí aseguró que la zona es peligrosa.

Silvana dijo a InformateSalta que "es muy oscura de noche, muy peligrosa porque no hay ningún tipo de control por nada, mi marido va a correr por ahí y hay mucha gente que va hacer deporte por ahí, me parece re peligrosa" contó.

La vecina además denunció que en el lugar hay yuyos altísimos "Quería comenzar a hacer caminatas y no me animé. Es muy peligroso, hay yuyos altísimos. De picadas no me extraña que se corran, no hay mucha seguridad" concluyó.