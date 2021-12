Silvia Varg: “Tenemos 800 mil pobres, casi la mitad están en la ciudad"

La ex diputada asumió como secretaria de Desarrollo Humano, en reemplazo de Santiago Lynch. Dijo que se trata de una de las áreas de mayor demanda en la ciudad y que pondrá todo su esfuerzo para solucionar los problemas de los vecinos.

“Es como volver a mi antigua casa, el paso por la Legislatura ha sido importante pero esto es un desafío muy grande porque se trata de trabajar en una ciudad que concentra la mitad de la población de la provincia, una provincia empobrecida a niveles superlativos. Tenemos 800 mil pobres, casi la mitad están en la ciudad”, dijo en InformateSalta.

La nueva funcionaria señaló que “todo lo que se hizo bien hasta acá en la secretaría lo vamos a seguir haciendo. Esta nueva gestión va a llevar mi impronta que tiene que ver con solucionar los problemas. Quienes me conocen saben que no soy funcionaria de escritorio, soy funcionaria de territorio, vamos a estar escuchando a la gente. Los recursos son limitados, pero en la medida de las posibilidades, vamos a tratar de llevar soluciones a la gente”.

De acuerdo a lo que manifestó la ex legisladora, la secretaría de Desarrollo Humano es la más necesitada, “por lo tanto voy a trabajar en equipo con las otras áreas para dar respuesta a la gran demanda y a la problemática de los barrios de la ciudad. Quiero devolverle a Salta mucho de lo que la comunidad me ha dado. Es una gran responsabilidad y la asumo con mucha fuerza, con mucha energía y espero no defraudarlos”.