Patio cervecero Zona sur: Vecinos a favor del funcionamiento del lugar

Ayer, se pudo conocer a través del reclamo de una vecina del barrio Intersindical que algunas familias se encontraban molestas por los fuertes ruidos que genera un patio cervecero. A partir de la publicación de la información en redes sociales de InformateSalta, decenas de personas expresaron su apoyo al lugar y desmintieron la versión de la vecina.

El usuario "Osiris Ferro Podestá", comentó: "Yo fui a cenar un par de veces y nada de ruidos fuertes. Nada. Ni siquiera molesta para charlar. Nada. Mucha familia gente tranquila y demás . Y la casa más cercana es a más de 100 mts ni que tuvieran el sonido de un festival. Para afectar tanto . Así que Naaaaada que ver... si es que hay que controlar que lo hagan . Pero dejen que la gente trabaje también lógicamente con las cosas en reglas y demás. Pero que no se metan con el trabajo".

En un tono más elevado y haciendo referencia al bar de pool que se encuentra a algunas cuadras del lugar denunciado, "Silvana Gomez" dijo: "Ahhh pero no se quejan del pool jajajaajjaja q ganas de joder".

En la misma línea, otra usuaria aseguró que, "Hay vecinos ahí? La casa mas cercana debe estar a 2 cuadras. Que ganas de joder a la gente que labura"

Otros usuarios se tomaron la noticia con sarcasmo, "Vivo en la zona y me molesta sentir el ruido de la tapita cuando es sacada de la espumosa cerveza bien fresquita y de fondo se escucha como la sirven en un vaso ese sonido me da ganas de llorar".

Gustavo Jesús Laime, siguió la misma línea al asegurar, "Hasta la policía debe estar contenta de que hay movimiento y más seguridad grasi un lugar sin disturbio y para la familia"

Rápidamente para desmentir los vecinos y confrontarlos, algunos aseguraron que no se escucha ningún ruido. Este es el caso de Daniela Gutiérrez, quien no dudo en responder: "Yo vivo al frente y la verdad que no se escucha absolutamente nada... Es un lugar donde asisten familias completas. Gente dejen trabajar! Es un predio que cambió totalmente la cara de zona sur... que más quieren vecinos????"