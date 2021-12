¡Cuidado!: así es la nueva estafa que circula por WhatsApp y utiliza a Mercado Libre como caballo de Troya

Recientemente Christian Cibelli, director de software de Mercado Libre y MELI influencer cómo se denomina, alertó a través de su usuario de Twitter sobre una nueva estafa navideña que circula por WhatsApp. “Circula por WhatsApp supuesta promo de Navidad de Mercado Libre. Es fake, no te regalan nada. Solo recopila direcciones de mail para spam y te lleva a instalar una VPN No la compartan, si la abrieron y no instalaron no pasa nada, si instalaron la VPN desinstalen”. “Por lo menos podrían ofrecer un iPhone 13 ya que van a hacer scam” sentencia con humor el director de software de Mercado Libre.

¿Cuál es el peligro de instalar una VPN gratuita desde una de estas cadenas?

VPN son las siglas de Virtual Private Network (Red Privada Virtual). Una de sus principales finalidades es protegernos de hackers, aunque también pueden contener malware, dependiendo su procedencia. Por malware entendemos a cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario.

Es por esto que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de descargarnos una VPN de dudosa procedencia. Como principales consecuencias o peligros de instalar una VPN con malware se encuentra el monitoreo de tu actividad de internet y acceso a datos que creías seguros.

Así se ve esta nueva estafa

Otro problema muy común que puede traerte descargar una VPN de este tipo de procedencias es la ralentización de tu internet, el bombardeo de anuncios al navegar por la web que no solo son molestos a la vista, sino que además te redirigen a páginas maliciosas las cuales pueden dañar tu servidor. /MDZ